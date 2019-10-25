Вот это дом! Смотрите фотографии

Известный чилийский архитектор Алехандро Аравена представил необычный проект бетонного дома на побережье Тихого океана, пишет HQRoom. Лауреат Притцкеровской премии, архитектор и основатель чилийской студии Elemental работал над созданием этого объекта на сложном участке как первого в серии домов в 250 км к северу от Сантьяго.
Оценив местность и приняв во внимание назначение дома как места для краткосрочного отдыха, архитектор увидел возможность создать поистине мужественный дом. Тихий океан здесь вовсе не тихий, а конструкция Casa Ocho Quebradas состоит из трех массивных объемов различного размера и расположения.
Горизонтальный бетонный объем заканчивается большим панорамным окном и содержит все необходимые функциональные зоны для отдыха семейной пары. Расположенный позади него вертикальный блок содержит дополнительные спальни для гостей с террасой наверху. Третий объем наклонен и опирается на предыдущий — это гигантский дымоход, под которым внутри основного дома предусмотрено застекленное место для открытого огня, разделяющее кухню и гостиную. Раздвижные деревянные жалюзи отделяют дневную зону от спальни хозяев. Гостевая часть дома с тремя дополнительными спальнями, ванными комнатами и винным погребом оформлена с акцентом на подчеркнутый минимализм.
Резиденция Casa Ocho Quebradas стала первым домом, реализованным в рамках частного проекта от крупного застройщика, который ставит перед восемью японскими и восемью чилийскими архитекторами задачи по строительству мест для отдыха и уединения в сельской местности.
Остальные фотографии брутального дома можно найти ЗДЕСЬ.