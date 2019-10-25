Ратас оставляет за собой право вето в отношении новой кандидатуры на пост министра

В понедельник Кинго сказала, отвечая на вопросы депутатов в Рийгикогу, что не встречалась и не разговаривала с бывшим ведущим Таллиннского ТВ Якко Вяли о его назначении советником. «Я с ним не встречалась, скажу сразу!» - заявила Кинго, добавив, что она не разговаривала с Вяли о его назначении советником министра. «Я с ним не встречалась. Могу очень смело это сказать. Мы не встречались, мы не разговаривали на эту тему», - солгала Вяли в зале Рийгикогу.