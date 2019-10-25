Пт, 25.10.2019
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Ратас оставляет за собой право вето в отношении новой кандидатуры на пост министра

Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) оставляет за собой право вето в отношении преемника министра внешней торговли и IT Керт Кинго (EKRE), попавшейся на лжи Рийгикогу.

Ратас ответил на соответствующий вопрос новостного портала ERR утвердительно. «Да, естественно, премьер-министр – человек, который должен привести кандидата к президенту и попросить его поддержать. Все предлагаемые кандидатуры необходимо основательно взвесить, встретиться с ними», - сказал премьер-министр.

В понедельник Кинго сказала, отвечая на вопросы депутатов в Рийгикогу, что не встречалась и не разговаривала с бывшим ведущим Таллиннского ТВ Якко Вяли о его назначении советником. «Я с ним не встречалась, скажу сразу!» - заявила Кинго, добавив, что она не разговаривала с Вяли о его назначении советником министра. «Я с ним не встречалась. Могу очень смело это сказать. Мы не встречались, мы не разговаривали на эту тему», - солгала Вяли в зале Рийгикогу.

Однако в среду вечером Министерство экономики и коммуникаций сообщило, что Кинго, вопреки сказанному, предложила министерству заключить трудовой договор с Вяли и этот договор был заключен.

Спустя несколько часов EKRE сообщила, что Кинго подала заявление об уходе. «В сложившейся ситуации я не считаю возможным оставаться министром», - сказала Кинго.

После возвращения Кинго в Рийгикогу, парламент покинет Рейн Сууркаськ, ставший членом Рийгикогу 16 мая этого года, когда входящая во фракцию EKRE Кинго приступила к работе министром.

Подробности читайте на портале ERR.

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