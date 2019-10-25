Шпионский триллер об эпохе холодной войны, постапокалиптическое приключение для всей семьи, неонуар, черная комедия-мюзикл – это лишь небольшая подборка жанров, которые будут представлены в основной конкурсной программе кинофестиваля «Тёмные ночи» (PÖFF) в этом году.
В основную конкурсную программу PÖFF вошел 21 фильм
Шпионский триллер об эпохе холодной войны, постапокалиптическое приключение для всей семьи, неонуар, черная комедия-мюзикл – это лишь небольшая подборка жанров, которые будут представлены в основной конкурсной программе кинофестиваля «Тёмные ночи» (PÖFF) в этом году.
«Это можно назвать визитной карточкой PÖFF, – сказала директор фестиваля Тийна Локк. – Мы открыты жанровым фильмам и интересным сочетаниям жанров. Тенденция в последние годы показала, что подобные фильмы, сочетающие в себе элементы разных жанров, снимают всё чаще».
В список претендентов на Гран-при вошла 21 кинокартина, в том числе десять мировых, восемь международных и три европейские премьеры. География фильмов тоже разнообразная: десять кинолент из Европы, шесть из Азии, четыре из Америки и одна из Африки. Впервые в конкурсной программе будут представлены киноработы из Доминиканской Республики, Вьетнама, Косово и ЮАР.
Самому молодому из режиссёров доминиканцу Гектору М. Вальдесу 30 лет. Самому опытному по старшинству – Константину Лопушанскому – 72 года. Также на фестивале будет представлена работа титулованного 70-летнего американского режиссёра родом из Гонконга Уэйна Вана. В его багаже престижные кинопремии «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля и «Золотая раковина» кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Еще один режиссёр – знаменитый датский актер Ульрих Томсен. Он известен по картинам «Торжество. Догма № 1», «Коммуна» и роли в девятнадцатой бондиане «И целого мира мало».
Предыдущие кинокартины трёх режиссёров – иранки Наргес Абьяр, вьетнамца Лыонг Динь Юнга и филиппинца Джуна Роблеса Лана – номинировались на кинопремию «Оскар» в категории лучшее кино на иностранном языке.
Американца Билла Пуллмана можно считать одним из самых известных актеров фестиваля. Он исполнил главную роль в польском фильме «Самая холодная игра».
В создании фильма «Задом наперед» японского режиссера Аншула Чаухана принял участие эстонский оператор Максим Голомидов.
Все фильмы из конкурсной программы будут показаны как на экранах в Таллинне, так и в Тарту. Все желающие могут приобрести билеты на перечисленные фильмы начиная с пятницы. Также продолжается продажа билетов на фильмы конкурсной программы дебютов. До 10 ноября все билеты на PÖFF доступны по особенно выгодной цене 5 евро.
В этом году PÖFF пройдет с 15 ноября по 1 декабря.
Подробнее о фильмах:
«Мёртвый голос» (Бразилия)
Volume Morto
Режиссёр: Кайо Теллоли
Мировая премьера
Молодая учительница пытается разгадать, почему ее ученик Густаво не разговаривает. Однако все оборачивается против нее. Хороший пример криминальной драмы, снятой при ограниченных средствах: действие фильма разворачивается преимущественно в классе. Блестящий сценарий, хорошая актерская работа и режиссура помогли создать завораживающую историю с несколькими неожиданными поворотами.
«Дремлющий город» (Вьетнам)
Growsy City
Режиссёр: Dung Luong Dinh
Мировая премьера
Жизнь нелюдимого мясника переворачивается с ног на голову. В заброшенный дом, в котором он живет, приходят трое чужаков – шумные и агрессивные мужчины с молодой проституткой. Это оригинальная, местами неудобная и очень увлекательная криминальная драма Лыонг Динь Юнга, которая доказывает, что мы имеем дело с одним из самых выдающихся создателей фильмов из Вьетнама.
«Дитя Фиелы» (ЮАР)
Fiela se Kind
Режиссёр: Бретт Майкл Иннес
Международная премьера
ЮАР, 1965. Темнокожая Фиела находит недалеко от дома белого мальчика и начинает воспитывать его как своего ребенка. Спустя девять лет объявляется его семья, которая утверждает, что это их ребенок. Мальчика отправляют в новый дом, где все последующие годы он мечтает вернуться к Фиеле. Трогательная историческая драма, в которой говорят на африкаанс.
«Золотые голоса» (Израиль)
Golden Voices
Режиссёр: Евгений Руман
Международная премьера
Семейная пара, занимавшаяся в Советском Союзе дубляжем иностранных фильмов, эмигрирует в Израиль и пытается найти там применение своим голосам. Это затягивает их в водоворот абсурдных событий. Остроумная и созданная с душой трагикомедия.
«Странная погоня за Лаурой Дуранди» (Греция)
Η Αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ
In the Strange Pursuit of Laura Durand
Режиссёр: Димитрис Бавелас
Мировая премьера
Два друга-музыканта едут на поиски любви своей жизни Лауры Дуранди, порнозвезды 1990-х, которая в какой-то момент бесследно исчезла. Забавный и динамичный фильм о путешествии, в котором переплетены загадки, смешные случаи и, конечно, музыка.
«Калел (15)» (Филиппины)
Kalel, 15
Режиссёр: Чжун Роблес Лана
Мировая премьера
Ему пятнадцать. Он сын священника, ВИЧ-позитивный. Ему приходится принимать решения, которые ни один ребенок не должен делать. Фильм на деликатную тему рассматривает бедную семью, жизнь матери и двух детей-подростков в обществе, где на них всем наплевать, в котором полно лицемерия, лжи и обмана. Филиппины – страна с самым быстрым ростом ВИЧ среди подростков.
«Задом наперед» (Япония)
Kontora
Режиссёр: Аншул Чаухан
Мировая премьера
Школьница Сора находит в дедушкиных вещах дневник военных лет. Из него она узнает, что рядом с домом спрятан клад. Сора принимается за поиски. В то же время в городе появляется дурачок, ходящий задом наперед.Неожиданно он помогает наладить ее напряженные отношения с отцом. Черно-белая драма с мистическим скрытым чувством, которую снял эстонский оператор Максим Голодимов.
«Мальпасо» (Доминиканская Республика)
Malpaso
Режиссёр: Гектор М. Вальдес
Мировая премьера
После смерти дедушки два брата переезжают жить в городок Мальпасо, расположенный на границе Гаити и Доминиканы. Жизнь там совсем другая, враждебная. Она не по душе одному из братьев с необычной внешностью альбиноса и тонкой душевной организацией. Жестокий, но в то же время поэтический фильм с очень достоверно переданной атмосферой, рассказывающий о самом отверженном регионе Доминиканы, и важности веры в мечту.
«Слепой киллер» (Германия)
Man from Beirut
Режиссёр: Кристоф Гампл
Мировая премьера
Жестокий триллер, действие которого разворачивается в Берлине, показывает жизнь слепого наемного убийцы Момо. После своего последнего дела от пытается справиться с эмоциями и оказывается в роли беглеца. Чтобы вырваться из лап берлинского криминального мира киллер вынужден обратиться против своих бывших друзей и обрести новых врагов. Новая волна нуара.
«Марионетка» (Мексика)
Marionette
Режиссёр: Альваро Куриэль де Икаса
Международная премьера
Эрнесто – кубинский актер, который ищет возможность пробиться в Мехико. Он случайно встречается с уличной художницей Белен. Подземка становится местом, где судьба уготовила им неожиданную встречу. Она переворачивает жизнь обоих с ног на голову. Белен знакомит Эрнесто с Давидом Террриколе, которые не стесняется манипулировать жизнями людей. Это игра с зеркалами, история, харизматичные герои которой увлекают с первой минуты и где все не так, как кажется.
«Качки» (Великобритания)
Muscle
Режиссёр: Жерар Джонсон
Международная премьера
Напряженный и повышающий уровень тестостерона психологический триллер, главный герой которого работающий в колл-центре неуверенный в себе и неуклюжий Симон. Будние дни мужчины удручающе однообразны. Он начинает ходить в спортзал, где встречает Терри, устрашающего человека, который предлагает ему услуги персонального тренера. Вскоре Терри начинает все больше вмешиваться в жизнь Симона и события выходят из-под контроля.
«Самая холодная игра» (Польша)
The Coldest Game
Режиссёр: Лукаш Космицкий
Международная премьера
Октябрь, 1962. Апогей кубинского ракетного кризиса. Спецслужбы США вербуют пристрастного к алкоголю профессора математики, бывшего гроссмейстера Джошуа Мэнски для игры против советского гроссмейстера Гаврилова. Проводимый в Польше турнир становится дымовой завесой для шпионских игр Холодной войны, где на чаше весов ни больше и ни меньше, как судьба человечества. Увлекательный шпионский триллер с Биллом Пуллманом в главной роли.
«Летающий цирк» (Косово, Албания, Северная Македония)
Cirku fluturues
Режиссёр: Фатос Бериша
Мировая премьера
Во время войны в Косово закрытый сербами местный театр отправляется в опасный путь в Албанию, чтобы сыграть там постановку «Летающий цирк» по мотивам Мотни Пайтона и встретиться со своим кумиром Майклом Палини. Эта местами сюрреалистичная черная комедия – реверанс в сторону легендарной комедийной серии, которой в этом году исполняется 50 лет. Основана на реальных событиях.
«Сквозь черное стекло» (Россия)
Режиссёр: Константин Лопушанский
Международная премьера
Неизвестный благотворитель обещает оплатить безумно дорогую операцию по восстановлению зрения слепой девушке. Однако есть условие: она должна выйти за него замуж. На первый взгляд похоже на бульварную литературу, но точно не в случае с творчеством Константина Лопушанского, получившего известность в качестве пророка Апокалипсиса. Духовное падение, отречение от этических и религиозных ценностей в угоду циничному, вульгарному и бездуховному материализму в этой обратной истории Золушки приобретает апокалиптический размах современной России. Чертовски гениальная роль Максима Суханова.
«Снова возвращаясь домой» (США / Южная Корея)
Coming Home Again
Режиссёр: Уэйн Ван
Европейская премьера
После длительного отсутствия блудный сын возвращается на новый год в отчий дом, чтобы в последний раз приготовить для умирающей матери ужин. Любовь и забота помогают справиться с угрызениями совести и смириться со временем, которое уже не вернуть. Трогающая до глубины души драма о связи матери и сына.
«Гутерби» (Дания)
Gutterbee
Режиссёр: Ульрих Томсен
Европейская премьера
Добро пожаловать в Гутерби! Два горе-ковбоя открывают в американском городке ресторан, в котором предлагают немецкие колбаски. У местных это вызывает чувство зависти. В этой сатирической комедии известный актёр Ульрих Томсен иронизирует над американской мечтой. Здесь шутки о глобальном потеплении, расизме, сельском хозяйстве, кризисе идентичности, гомофобии и чрезмерном потреблении. Всё это происходит в ритме немецкого танца и под музыку кантри.
Монстр (Ирландия)
Arracht
Режиссёр: Том Салливан
Мировая премьера
1845 год. Начало великого голода в Ирландии. Невиновного рыбака из Коннемара необоснованно обвиняют в убийстве. Он вынужден бежать, справляться с голодом и отчаянием, а также гнетущими угрызениями совести за жизни, которые ему не удалось спасти. Глубокое и суровое размышление об изнаночной стороне человеческой натуры. Чарующая природа Ирландии и цепляющая атмосфера, которые вы еще долго будете прокручивать в голове.
«Цыганская королева» (Германия / Австрия)
Gipsy Queen
Режиссёр: Хусейн Табак
Международная премьера
Мать-одиночка цыганского происхождения, живущая в Германии, Али обнаруживает, что единственным выходом прокормить своих детей и избежать дискриминации является бокс, которым она когда-то занималась под руководством своего отца. Ринг стал местом, где она смогла справиться с фрустрацией и проявить себя.
«Девочка без рта» (Турция)
Peri: Ağzı Olmayan Kız
Режиссёр: Джан Эвренол
Европейская премьера
Представьте себе фантастическое приключение в стиле Mad Max и попавших в него молодых людей с инвалидностью, которым нечего терять. Теперь перенесите опасную погоню в радиоактивный лес, сопоставимый по излучению с Чернобылем. Именно такую историю выживания предлагает вниманию кинозрителей, пожалуй, один из самых талантливых турецких режиссёров Джан Эвренол, который сам называет её мрачным постапокалиптическим приключением для всей семьи.
«Во время полнолуния» (Иран)
Shabi Ke Maah Kamel Shod
Режиссёр: Наргес Абьяр
Международная премьера
Женщина выходит замуж за мужчину, который попадает под влияние исламизма, что превращает их брак в кошмарный сон. История об отчаянии женщин в мире, управляемом мужчинами, где идеология в искажённой форме душит любую человечность. Основано на реальных событиях. Долгожданная кинокартина от режиссёра Наргеса Абьяра, выигравшего несколько лет назад гран-при PÖFF.
«Потерянный цветок лотоса» (Гонконг / Нидерланды)
Weijian Lianhua
Режиссёр: Лю Шу
Мировая премьера
Мама Ву Ю попадает в автокатастрофу и погибает, водитель сбегает с места происшествия. Молодая женщина решает найти преступника, чтобы восстановить справедливость и обрести душевное спокойствие. Она открывает для себя буддизм, но трясина затягивает ее всё глубже туда, где царят манипуляция и коррупция.