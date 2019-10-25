В основную конкурсную программу PÖFF вошел 21 фильм

Шпионский триллер об эпохе холодной войны, постапокалиптическое приключение для всей семьи, неонуар, черная комедия-мюзикл – это лишь небольшая подборка жанров, которые будут представлены в основной конкурсной программе кинофестиваля «Тёмные ночи» (PÖFF) в этом году.

«Это можно назвать визитной карточкой PÖFF, – сказала директор фестиваля Тийна Локк. – Мы открыты жанровым фильмам и интересным сочетаниям жанров. Тенденция в последние годы показала, что подобные фильмы, сочетающие в себе элементы разных жанров, снимают всё чаще».

В список претендентов на Гран-при вошла 21 кинокартина, в том числе десять мировых, восемь международных и три европейские премьеры. География фильмов тоже разнообразная: десять кинолент из Европы, шесть из Азии, четыре из Америки и одна из Африки. Впервые в конкурсной программе будут представлены киноработы из Доминиканской Республики, Вьетнама, Косово и ЮАР.

Самому молодому из режиссёров доминиканцу Гектору М. Вальдесу 30 лет. Самому опытному по старшинству – Константину Лопушанскому – 72 года. Также на фестивале будет представлена работа титулованного 70-летнего американского режиссёра родом из Гонконга Уэйна Вана. В его багаже престижные кинопремии «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля и «Золотая раковина» кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Еще один режиссёр – знаменитый датский актер Ульрих Томсен. Он известен по картинам «Торжество. Догма № 1», «Коммуна» и роли в девятнадцатой бондиане «И целого мира мало».

Предыдущие кинокартины трёх режиссёров – иранки Наргес Абьяр, вьетнамца Лыонг Динь Юнга и филиппинца Джуна Роблеса Лана – номинировались на кинопремию «Оскар» в категории лучшее кино на иностранном языке.

Американца Билла Пуллмана можно считать одним из самых известных актеров фестиваля. Он исполнил главную роль в польском фильме «Самая холодная игра».

В создании фильма «Задом наперед» японского режиссера Аншула Чаухана принял участие эстонский оператор Максим Голомидов.

Все фильмы из конкурсной программы будут показаны как на экранах в Таллинне, так и в Тарту. Все желающие могут приобрести билеты на перечисленные фильмы начиная с пятницы. Также продолжается продажа билетов на фильмы конкурсной программы дебютов. До 10 ноября все билеты на PÖFF доступны по особенно выгодной цене 5 евро.

В этом году PÖFF пройдет с 15 ноября по 1 декабря.

Подробнее о фильмах:

«Мёртвый голос» (Бразилия)

Volume Morto

Режиссёр: Кайо Теллоли

Мировая премьера

Молодая учительница пытается разгадать, почему ее ученик Густаво не разговаривает. Однако все оборачивается против нее. Хороший пример криминальной драмы, снятой при ограниченных средствах: действие фильма разворачивается преимущественно в классе. Блестящий сценарий, хорошая актерская работа и режиссура помогли создать завораживающую историю с несколькими неожиданными поворотами.

«Дремлющий город» (Вьетнам)

Growsy City

Режиссёр: Dung Luong Dinh

Мировая премьера