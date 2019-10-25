Внезапно: пенсионная реформа может быть отложена

В сегодняшнем Postimees Урмас Яагант пишет о том, что реформу, делающую II пенсионную ступень добровольной, не успевают провести. Если правительство хочет сдержать обещание и принять закон в течение этого года, по сути, для этого остается только одна возможность. И это рискованно. Реформу II ступени следовало бы связать с доверием к правительству, т.е. вынести законопроект на голосование по вотуму доверия в Рийгикогу. Сторонники этой рискованной идеи в коалиции, по сведениям автора, есть.

Голосование о доверии позволило бы правительству избежать требующего времени голосования по поправкам оппозиции, которых в случае законопроекта по реформе II ступени будут сотни. Едва ли оппозиция может не воспользоваться здесь тактикой затягивания процесса и постоянных перерывов. Все это потребует времени, которого и без того мало.

Однако идея с голосованием о доверии, скорее всего, не пройдет, поскольку она слишком рискованна. Правительство, скорее, откажется, от своего намерения законодательно оформить реформу еще в этом году. Таким образом, принятие закона будет отложено на начало нового года, а это означает, что до июля, когда люди смогут начать подавать заявления о получении своих денег из II пенсионной ступени, останется меньший временной буфер.