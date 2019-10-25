Услуга каршеринга Citybee уже доступна: узнайте, сколько это стоит и где можно парковать машины

Согласно данным на сайте Citybee, после установки приложения, вам потребуется сфотографировать свои водительские права, а также добавить банковскую карточку, с которой будут сниматься деньги. Для удобства вы можете бесплатно на 15 минут забронировать нужный автомобиль, который вы сможете открыть с помощью приложения, а ключ от машины будет находиться в салоне - обычно в районе подстаканника. В машине также можно будет найти топливную карточку, с помощью которой пользователь сможет заправить автомобиль. Например, при аренде микроавтобуса вам делают скидку в несколько евро, если вам приходится заезжать на автозаправку.

Если говорить о стоимости услуги, то ситуация складывается следующая: каждая минута поездки на легковушке (Fiat 500) обойдется в 15 центов, а также вам придется дополнительно заплатить по 17 центов за каждый километр пути — например, поездка в 10 километров обойдется вам около 3,2 евро; час аренды автомобиля обойдется в 4,90, а день в 22,90 евро (к этой сумме добавляется плата за пройденные километры). Аренда включает стоимость парковки и топлива.

В случае с микроавтобусом цены будут несколько выше: минута поездки стоит 29 центов, а каждый километр пути обойдется в дополнительные 20 центов. Час аренды обойдется в 9.90, а день в 44.90 евро (к этой сумме добавляется плата за пройденные километры).

Что касается парковки, то по окончании поездки машину следует оставить внутри обозначенной в приложении зоны. В случае с легковушками Fiat 500 она охватывает практически весь Таллинн, а также пригород. Машины нельзя парковать на частных парковках или в чьем-то дворе. Зон для парковки микроавтобусов ощутимо меньше.