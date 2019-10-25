«Люди ломились, словно во времена талонов»: первый в Эстонии ресторан KFC перестал принимать заказы за час до закрытия

По словам Дорбека, поскольку за час до закрытия было не выполнено почти сотня заказов, было очевидно, что всех желающих обслужить будет невозможно. Для того, чтобы выполнить все принятые заказы, было решено за час до закрытия прекратить принимать новые заказы. «Если бы мы взяли еще сотню заказов, мы бы остались на работе на ночь. Количество людей просто не уменьшалось», - рассказывает Дорбек, отмечая, что проблем с продуктами не было.

Дорбек сказал, что возможность обслуживания на предстоящих выходных зависит от того, сколько человек придет. Другими словами: хотя Дорбек надеется на лучшее, нельзя исключать, что в случае аналогичного количества людей некоторые вечерние клиенты могут остаться без заказа. «Мы знали, что интерес к KFC большой, но такое стало даже для нас сюрпризом», - говорит Дорбек, добавив, что работники Ülemiste KFC последние семь дней до открытия тренировались на кухне, а также ранее проходили курсы за границей. Просто количество желающих поесть в новом заведении оказалось слишком большим. «Видите сами по фотографиям и видео – такого давно в Эстонии не видели, когда люди ломятся, словно во времена талонов», - сказал Дорбек.