Банк Эстонии запустит в оборот 10 миллионов одноцентовых монет

Поскольку пятицентовые и боле крупные монеты находятся в активном обороте, то заказывать их каждые четыре года не нужно. А новые одно- и двухцентовые монеты производят для Эстонии каждый год в объемах двух грузовиков, поскольку люди получают их в виде сдачи в кассах, но редко используют сами при оплате счетов, сообщил Центробанк.

Банк Эстонии инициировал обсуждение возможности ограничения использования монет в один и две цента и применении правил округления. Согласно сделанному предложению, цена на одиночный товар и услугу округляться не будет, но округление могло бы применяться при составлении конечной цены покупки на кассе, и только при оплате товара наличными деньгами.

Округлять можно было бы до ближайших пяти центов вверх или вниз. Опыт других стран показывает, что в итоге, таким образом, цены не повышаются, но это значительно снижает использование монет достоинством в один или два центра. Согласно результатам опроса, проведенного в прошлом году Евробарометром, применение округления поддерживает 71 процент потребителей Эстонии.

С сегодняшнего дня новые одноцентовые монеты уже можно приобрести в магазине музея Банка Эстонии и э-магазине Omniva. Они оформлены, как и раньше, но дата чеканки указана – 2019.