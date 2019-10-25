Впервые! Фестиваль Big Bang Tallinn приглашает детей и молодежь в Котел культуры

Таллинн впервые принимает фестиваль Big Bang (“Большой взрыв"), который уже известен в 13 городах Европы и Канады. Молодежный праздник Big Bang в Таллинне – это захватывающее шоу Soleo из Франции, премьера постановки "Мир феи сновидений", концерт-импровизация с участием детей и молодежи, музыкальные мастер-классы, творческие лаборатории и эксперименты с искусственным интеллектом.

17-18 ноября столичный Котел культуры будет полностью отдан в распоряжение детей и молодежи. Главные гости фестиваля Big Bang приедут из Франции. Они привезут в Таллинн озорное юмористическое шоу телесных ритмов Soleo. В рамках фестиваля состоится также премьера концерта-спектакля «Мир Феи сновидений», который является симбиозом театра теней и музыки. В течение двух дней пройдут мини-концерты в формате творческих мастерских и будет осуществлен эксперимент с искусственным интеллектом. Фестиваль увенчает концерт с участием детей «Кочевник: нарисованные звуки».

Big Bang Tallinn ждет юных гостей от 5 до 13 лет с родными, друзьями и одноклассниками. Фестиваль познакомит участников со сказочным миром музыки в игровом ключе. Двухдневная программа построена таким образом, что публика сможет принять участие сразу в нескольких концертах в течение одного дня. Многие из них длятся всего по 30 минут.

В атриуме Котла культуры будут проходить и бесплатные фестивальные концерты. Проект поддерживается программой Европейского союза «Креативная Европа». Юных ведущих фестиваля обучает Балтийская школа кино и медиа.