Скрывался с 1980 года: убийцу поймали спустя 40 лет

Уолтер Джеймс Мейсон был задержан 10 октября. Он жил в Техасе под вымышленным именем, его истинную личность удалось установить благодаря отпечаткам пальцев. 13 октября американца доставили из Техаса в городе Клейтон в штате Айдахо, где и было совершено преступление. Мейсон был заключен под стражу, своей вины он не признал.

Преступление, о котором идет речь, было совершено 22 сентября 1980 года, когда в одном из баров Клейтон был найден мертвым посетитель заведения Дэниэл Мейсон Вули с огнестрельной раной головы. Другой посетитель бара был ранен в плечо. На месте преступления также обнаружили избитую женщину.

По данным издания New York Daily News, пострадавшей женщиной оказалась жена Мейсона, который побил ее в баре. После нападения на нее Вули и еще двое мужчин вывели Мейсона из бара. На улице он подошел к своей машине, достал оттуда два пистолета, вернулся в бар и открыл стрельбу.