Сборная Китая попалась на домашнем чемпионате мира на невообразимом обмане

Всего Китай завоевал четыре медали в ориентировании, две из которых - золотые, но практически сразу стало известно, что Китай добыл медали нечестным путем. Китайцы использовали скрытые знаки на трассе, получали посторонюю помощь, а также ознакомились с дистанциeи до старта, что противоречит правилам ориентирования, в котором используются для прохождения дистанции только карта и компас. Протест на действия китайцев подали команды Австрии, России, Польши, Франции и Швейцарии.