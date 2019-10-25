Пт, 25.10.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Сборная Китая попалась на домашнем чемпионате мира на невообразимом обмане

Сборная Китая попалась на домашнем чемпионате мира на невообразимом обмане

Чемпионат мира среди военнослужащих открывал лично Си Цзиньпин

ФОТО: FLORENCE LO/REUTERS

Сборная Китая по ориентированию была в полном составе дисквалифицирована и отстранена от чемпионата мира среди военнослужащих, который проходит в Китае, после обнаружения обмана, с помощью которого китайцы намеревались достичь успеха.

Всего Китай завоевал четыре медали в ориентировании, две из которых - золотые, но практически сразу стало известно, что Китай добыл медали нечестным путем. Китайцы использовали скрытые знаки на трассе, получали посторонюю помощь, а также ознакомились с дистанциeи до старта, что противоречит правилам ориентирования, в котором используются для прохождения дистанции только карта и компас. Протест на действия китайцев подали команды Австрии, России, Польши, Франции и Швейцарии.

Результаты китайцев аннулировали, им запретили участие в дальнейших соревнованиях по ориентированию на чемпионате мира среди военнослужащих.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ