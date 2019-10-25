Опасная бактерия в продукции: новый участник скандала может прекратить деятельность

Объем продаж нового участника скандала с листерией фирмы Рихо Лаана Peetsman уже упал, поэтому он не исключает возможности завершить деятельность, пишет Äripäev.
«Продажи значительно упали. Даже то небольшое, что у меня было», - сказал Лаан и уточнил, что объемы продаж упали в сентябре и в этом месяце на треть. «Количество проб растет, поэтому растут расходы, медийная реклама уменьшает продажи».
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Ветеринарно-пищевой департамент из-за возникших в связи со штаммом листерии ST1247 подозрений сделал предписание производственному цеху AS M.V.Wool в Вихтерпалу и предприятию OÜ Peetsman.
Насколько известно в департаменте, OÜ Peetsman закупало сырье только у M.V.Wool. «Как для производственного цеха AS M.V.Wool в Вихтерпалу, так и для OÜ Peetsman в качестве меры предосторожности введена нулевая толерантность в отношении листерии, то есть в выпущенной предприятием продукции не должно быть листерии», - сказал заместитель гендиректора Ветеринарно-пищевого департамента Олев Калда.