Опасная бактерия в продукции: новый участник скандала может прекратить деятельность

«Продажи значительно упали. Даже то небольшое, что у меня было», - сказал Лаан и уточнил, что объемы продаж упали в сентябре и в этом месяце на треть. «Количество проб растет, поэтому растут расходы, медийная реклама уменьшает продажи».

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Ветеринарно-пищевой департамент из-за возникших в связи со штаммом листерии ST1247 подозрений сделал предписание производственному цеху AS M.V.Wool в Вихтерпалу и предприятию OÜ Peetsman.