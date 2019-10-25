Керт Кинго нарушила молчание: «Я не лгала»

Я обязана дать объяснения о причинах своей отставки. Я убеждена, что не давала общественности ложной информации. Якко Вяли должен был стать советником на полставки 21 октября, но я попросила аннулировать заключенный с ним 18 октября договор утром, 19 октября, в 11:07. Наша совместная работа прекратилась до того, как успела начаться. Вяли и секунды не давал мне советов. Также я не лгала о нашей встречи. Мы встречались с ним только на съемках одной передачи Skorpion, весной этого года.

Отвечая на вопросы в Рийгикогу 21 октября я не могла уточнить детали его трудового договора, поскольку будучи юристом исхожу из действующего Закона о защите личных данных и общего постановления о защите личных данных Европейского парламента. Если бы я раскрыла обстоятельства связанные с договором Якко Вяли, я бы нарушила закон. Возможно, это и было целью оппозиции.

Все трудовые договоры предназначены для внутреннего использования в учреждении, что в свою очередь накладывает ограничения на огласку информации, касающуюся лиц и содержания этих договоров. Права субъекта персональных данных должны быть гарантированы и их нельзя нарушать. Я исходила из действующих правил, это означает, что работодатель отвечает за то, чтобы данные не передавали без законных оснований (в том числе без разрешения субъекта персональных данных). Выдавать трудовой договор человека можно только для установления обстоятельств, если человек нарушил закон.

Несмотря на то, что я привлекла внимание чиновников к этим юридическим нюансам, Министерство экономики отправило 21 октября договор Якко Вяли в медиа. Я не считаю возможным продолжать работу в ситуации, когда в области моего управления намеренно игнорируются законы и происходит системное противодействие. Я предпочитаю соблюдать законы, а не танцевать под дудку медиа или оппозиции. Если цена этого — отставка с поста министра, то я сделаю это хоть и не с легким сердцем, но с чистой совестью.