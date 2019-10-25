СМИ: в ЕС согласны на очередной перенос сроков Брекзита

Согласно одному из них, в Брюсселе хотели бы для начала получить больше ясности по позиции Великобритании.

Источник отметил, что вынесение решения Брюсселем ожидается в следующий вторник.

Западные СМИ отмечают, что такая информация появилась после того, как премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что он хочет, чтобы парламент поддержал проведение досрочных выборов 12 декабря.

Джонсон ранее уже призывал к досрочным выборам в Великобритании. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что она не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании возможности продления Брекзита.

В четверг лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг заявил, что британское правительство в понедельник представит на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных выборов.