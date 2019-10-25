СМИ: в ЕС согласны на очередной перенос сроков Брекзита

Все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Брекзита, однако пока что отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно одному из них, в Брюсселе хотели бы для начала получить больше ясности по позиции Великобритании.
Источник отметил, что вынесение решения Брюсселем ожидается в следующий вторник.
Западные СМИ отмечают, что такая информация появилась после того, как премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что он хочет, чтобы парламент поддержал проведение досрочных выборов 12 декабря.
Джонсон ранее уже призывал к досрочным выборам в Великобритании. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что она не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании возможности продления Брекзита.
В четверг лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг заявил, что британское правительство в понедельник представит на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных выборов.
Теневой лидер Палаты общин, представляющая оппозиционную Лейбористскую партию, Валери Ваз заявила, что лейбористы поддержат выборы только в том случае, если правительство исключит возможность Брекзита без соглашения с Брюсселем, а ЕС даст согласие на продление сроков Брекзита.