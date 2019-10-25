Опрос: оказалось, жителям Эстонии не хватает уединения даже дома

Для некоторых уединение - это просто закрытая дверь в комнату, для других - выходные, проведенные в одиночестве. Независимо от определения приватности каждого человека, 92% респондентов считают, что это - одно из их основных прав.

«Мы стремимся к уединению как в общественных местах, так и на работе, но больше всего дома, где мы можем проводить время в одиночестве или с семьей. Опрос показал, что для жителей Эстонии понятие «дом» - это прежде всего безопасность (95%), приватность (94%) и комфорт (92%), но в реальности все иначе. Лишь 75% чувствуют себя дома в безопасности, 68% чувствуют себя комфортно, а 74% считают, что им достаточно дома места для уединения», - говорит руководитель пункта выдачи товаров IKEA в Таллинне Алексей Михайлов.

Основные препятствия для приватности - забота о других и нехватка денег

Приватность в значительной степени зависит от того, где и с кем вы живете, от культурных различий, традиций и роли человека в семье. 22% жителей Эстонии считают, что основное препятствие для их приватности – забота о других. Это является главным препятствием, особенно для семей с маленькими детьми (47%).

«Забота о своем партнере, ребенке или родителях создает ситуацию, когда дом - место не для отдыха, а для работы. Кроме того, те, кто заботится о других, чувствуют свою обязанность перед родными и, как следствие, не могут позволить себе уединение», - добавил Михайлов. Он подчеркнул, что 47% родителей маленьких детей лишены чувства приватности, потому что им приходится постоянно заботиться о своих детях. Кроме этого, финансовые трудности, нехватка места и воздействие внешнего мира также не способствуют уединению.

ФОТО: Ikea

«Мы считаем, что IKEA, благодаря своим недорогим решениям дизайна интерьера, может предоставить возможность увеличить в доме приватность. Например, звукоизолирующие перегородки помогают создать ощущение уединения, даже если в одной маленькой комнате одновременно много людей», - говорит Михайлов. Отзывы участников опроса помогут создать новые интерьерные решения, которые увеличат личное пространство людей. Найденные решения будут добавлены в каталог, сайт и магазины IKEA.

Ощущение приватности улучшает отношения и повышает благополучие

Для большинства людей уединение помогает создать общее психическое благополучие. Это подтвердили 80% участников опроса. Отсутствие возможности побыть в одиночестве влияет на наше общее благополучие: половина респондентов признали, что отсутствие приватности вызывает у них беспокойство (34%) и разочарование (34%).

Величайшая ценность в личной жизни - это возможность быть собой. 66% респондентов согласились с этим утверждением. Очень большая часть участников опроса считает, что приватность позволяет им лучше сосредоточиться (77%), и они также считают, что уединение создает возможность для личного развития (63%) и улучшения отношений (65%).

Психолог Кайса Хунт отмечает, что постоянные социальные контакты утомляют некоторых людей, и поэтому они ищут способ каким-то образом отключиться. «Самый простой способ сделать это - физически отстраниться, но семьи, живущие в ограниченном пространстве, должны искать другие решения. В дополнение к общению с остальными, для человека важно иметь автономное пространство», - говорит Хунт. Она также отметила, что чаще всего человек не хочет, чтобы кто-то без приглашения врывался в его личное пространство и нарушал покой.

Психолог добавила, что чаще всего трудно определить, кто нуждается в уединении больше, а кто меньше, особенно это касается других членов семьи. «Главный признак того, что человеку нужно больше личного пространства – это его попытка отстраниться от всего с помощью наушников. Тем не менее, лучше всего поговорить о проблеме и попытаться выяснить, сколько именно личного пространства необходимо другому человеку»,- сказала Хунт, добавив, что особое внимание следует уделить культурным различиям

Полезные советы, как достичь уединения дома Договоритесь с членами семьи, как вы будете сигнализировать остальным о желании остаться в одиночестве. Это могут быть надетые наушники, книга в руках или закрытая дверь. Даже в самой маленькой квартире можно создать уютный уголок для себя. Здесь может помочь настенная полка, на которой хранятся личные вещи или шумопоглощающие панели для разделения пространства. Они могут быть полезны для матери, которая хочет прочитать книгу, или для детей, которые хотят играть самостоятельно.