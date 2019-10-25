Таллинн хочет ввести бесплатное питание в частных детских садах

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что два года назад бесплатное питание было введено в Таллиннских муниципальных детских садах, теперь город намерен распространить меру и на таллиннских малышей, посещающих частные детские сады.

«Так мы сможем поддержать разностороннее начальное образование и предложить возможности для развития детям в зависимости от их потребностей или особенностей, а также создать подходящую среду, - пояснил Кылварт. - Разумеется, это поможет снизить нагрузку на родителей, воспитывающих маленьких детей, потому что лишь ежемесячная плата за посещение детского сада составляет значительную сумму от всех расходов родителя».

Порядок компенсации оплаты питания детей, посещающих ясельную группу или группу детского сада в частном детском саду, разработает Таллиннский департамент образования в сотрудничестве с представителями частных детских садов. Введение компенсации расходов на питание таллиннских детей в частных детских садах по предварительной программе должно вступить в силу 1 сентября 2020 года. Принимая во внимание число таллиннских детей в частных детских садах и его возможный рост, город планирует выделить на эти цели в бюджете на следующий год около 100 000 евро.

«В то же время, мы учитываем, что число таллиннских детей, посещающих частные детские сады, может несколько возрасти, что вызовет необходимость в выделении дополнительных субсидий частным детским садам», - сказал Кылварт.

Для применения программ, направленных на предупреждение и прекращение травли, во всех муниципальных школах в бюджете запланировано около 60 000 евро.

Как отметил мэр, травля в школах стала серьезной социальной проблемой, устранением которой нужно серьезно и целенаправленно заниматься. «В зависимости от возрастной группы, в Эстонии каждый пятый, а в некоторых школах или классах и вовсе каждый четвертый становится жертвой травли. Мы не можем и не должны лишь наблюдать за статистикой, как отзывчивое общество мы обязаны вмешаться и сделать все от нас зависящее, чтобы избежать последующего возникновения случаев травли, - сказал Кылварт. - Информирование о существующей проблеме или ситуации, а также постоянное реагирование способны значительно улучшить школьную среду и дать возможность всем ребятам испытывать радость от школьного дня и сосредоточиться на обучении».