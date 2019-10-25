Картина дня: колоссальный ущерб от шторма, кризис в EKRE, автомобильный налог и наступление морозов

Владимир Путин наградил Рейна Мюллерсона орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении эстонского ученого Рейна Мюллерсона орденом Дружбы. Читать далее...

Банк Эстонии: охлаждение экономики в скором времени ощутит на себе и рынок труда

В первой половине года трудовая занятость в Эстонии была наивысшей в Европейском союзе, однако охлаждение экономики в скором времени ощутит на себе и рынок труда. Читать далее...

Tallink планирует возобновить паромное сообщение с Петербургом?

Паромный оператор Tallink планирует возобновить судозаходы в Петербург, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС коммерческий директор АО Пассажирский порт "Морской фасад" Алексей Панфилов. Читать далее...

Новое опасное заболевание, похожее на грипп: ни одна страна в мире к нему не готова

Ученые из Центра медицинской безопасности Университета Джонса Хопкинса и организации Nuclear Threat Initiative вынесли вердикт: в мире нет страны, полностью готовой к новой глобальной пандемии. Вспышка заболевания, похожего на грипп, может распространиться по Земле за 36 часов, убив десятки миллионов человек. Читать далее...

Горькая правда: урагана не выдержала и крайне важная для Эстонии государственная сеть

Крайне важная для работы Эстонии государственная сеть не выдержала разразившегося в выходные урагана и государственные учреждения и самоуправления юга Эстонии остались без связи: процесс пересечения государственной границы был нарушен. Читать далее...

Руководитель Rail Baltica неожиданно ушел в отставку

Исполнительный директор и председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail AS Тимо Рийхимяки сообщил в понедельник, что уходит в отставку по личным причинам. Читать далее...

Страховые компании: общая сумма ущерба от шторма может достигнуть сотен тысяч евро

Шторм в минувшее воскресенье сильнее всего затронул юго-восточную часть Эстонии и уже сейчас можно предположить, что общая сумма ущерба от стихии может достигнуть сотен тысяч евро, считают в страховых компаниях. Читать далее...

В Таллинне и Тарту предложено ввести налог на автомобильные пробки

В связи с недавней новостью о притоке загрязняющих окружающую среду автомобилей в Эстонию возникла дискуссия о введении автомобильного налога. Сегодня я не поддерживаю введение такого налога, так как это нанесло бы значительный ущерб людям, проживающим в деревнях и в маленьких городах. Зачастую автомобиль в деревне является единственным средством передвижения, отмечает член «Ээсти 200» Пирко Конса. Читать далее...

Шторм унес жизнь человека: мужчину убила упавшая на него ветка