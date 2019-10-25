Картина дня: на Эстонию идет снегопад, машины Citybee на улицах, сомнительные действия полиции и бойня в российской военчасти

Погодный апокалипсис? На Эстонию надвигаются шторм и снегопад

Государственная метеослужба обещает довольно ветреные и даже штормовые выходные, а с новой недели погода и вовсе станет зимней: не исключены даже снегопады. Водителям следует начать думать о смене шин. Читать далее...

«Люди ломились, словно во времена талонов»: первый в Эстонии ресторан KFC перестал принимать заказы за час до закрытия

Вчера стали распространяться слухи, что в первом в Эстонии ресторане KFC в день открытия закончились продукты. Сегодня утром руководитель по развитию Apollo Group OÜ Маури Дорбек заверил Postimees, что проблема была совсем иная: открытое в торговом центре Ülemiste представительство просто не предназначено для такого большого количества людей. Читать далее...

Внезапно: пенсионная реформа может быть отложена

Председатель партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер сказал ERR, что если вступление в силу закона о пенсионной реформе будет отложено, он не видит в этом ничего трагичного. Ранее Сеэдер обещал кровь из носу провести реформу уже в этом году. Читать далее...

«Как теперь ребенку жить дальше?»: поступок полиции вызвал вопросы

В соцсетях в группе «Põlva Kodanik» в начале недели людей взволновал случай в Химмасте, когда трое полицейских забрали несовершеннолетнего для дачи показаний. "Обращались как с настоящим преступником, только наручников не хватало!" - пишет один участник сообщества. Читать далее...

Мужчина с 99 детонаторами прошел через весь город и оказался на пороге полиции

Вильяндиские полицейские рассказали на своей странице в Facebook о случившемся чрезвычайно опасном инциденте: один мужчина пошел в отделение полиции через весь город вместе с 99 капсульными детонаторами. Он не знал, что это очень опасные устройства. Читать далее...

В таллиннском торговом центре T1 закрылся магазин Black Star Wear

Магазин Black Star Wear закрылся в торговом центре T1 и переехал в соседний Ülemiste. По словас представителя Black Star в Балтии Юлии Поленниковой, спрос на товар и растет так быстро, что прежнее место уже не справляется. Читать далее...

Таллинн хочет ввести бесплатное питание в частных детских садах

Таллиннская горуправа составляет городской бюджет на 2020 год, который включает среди прочего введение компенсации затрат на питание таллиннских детей, посещающих частные детские сады, а также большую поддержку программы предотвращения и прекращения травли в школах. Читать далее...

Государство наконец исправит ошибку «ошибочно признанных гражданами»

Как сказано в пояснительной записке законопроекта, «поправка к Закону о гражданстве» уменьшает социальные напряженности в обществе». В Обществе потомков оптантов хотели бы однако увидеть более широкомасштабное и более содержательно решение проблемы признания гражданами потомков оптантов. Будет ли оно когда-нибудь, неизвестно. Читать далее...