Картина дня: печальные последствия шторма, перенос сроков Брекзита и тяжелая авария

В Эстонии свыше 30 000 домохозяйств все еще остаются без света

Свыше 32 000 домохозяйств по состоянию на 7 часов утра понедельника остаются без электричества из-за сильного шторма, обрушившегося на Эстонию накануне. Читать далее...

На шоссе Таллинн - Тарту произошла тяжелая авария: человека вырезали из машины

Сегодня утром около 6.50 на шоссе Таллинн — Тарту произошла авария с участием двух автомобилей. Читать далее...

Синоптики: морозы на подходе!

На этой неделе в центральной части страны температура воздуха будет часто опускаться ниже 0°C. В ночь на среду ожидается уже до пяти градусов мороза, из-за чего в последующие дни будет велика вероятность гололеда. Читать далее...

Swedbank четыре года пропускал запрещенные денежные сделки с российским пропагандистским каналом

Swedbank потребовалось несколько лет, чтобы запретить фотобанку Scanpix совершать сделки с российским информационным агентством «Россия сегодня», возглавляемым Дмитрием Кислевевым. Читать далее...

Больше роскоши! Гостиничная сеть Hilton планирует открыть в Таллинне новый отель

Известная гостиничная сеть Hilton подписала соглашение о сотрудничестве, с целью открыть в Таллинне уже второй современный трехзвездочный отель Hampton by Hilton, для которого будет построено новое здание. Оно заменит бывший кинотеатр Eha и нынешний торговый центр на Тартуском шоссе, 49. Читать далее...

Оставшаяся без министра партия EKRE рушится

Потеря министра стала серьезным ударом для EKRE, но еще большей проблемой стало найти нового кандидата на освободившееся после Керт Кинго место министра внешней торговли и инфотехнологий. О сложности задачи говорят заявления, поступающие из совета партии. Внимание пытаются обращать на что угодно, кроме того факта, что у EKRE нет кандидатуры, которую можно было бы предложить на этот пост. Читать далее...

Владимир Путин наградил Рейна Мюллерсона орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении эстонского ученого Рейна Мюллерсона орденом Дружбы. Читать далее...

Банк Эстонии: охлаждение экономики в скором времени ощутит на себе и рынок труда

В первой половине года трудовая занятость в Эстонии была наивысшей в Европейском союзе, однако охлаждение экономики в скором времени ощутит на себе и рынок труда. Читать далее...

Новое опасное заболевание, похожее на грипп: ни одна страна в мире к нему не готова

Ученые из Центра медицинской безопасности Университета Джонса Хопкинса и организации Nuclear Threat Initiative вынесли вердикт: в мире нет страны, полностью готовой к новой глобальной пандемии. Вспышка заболевания, похожего на грипп, может распространиться по Земле за 36 часов, убив десятки миллионов человек. Читать далее...

Горькая правда: урагана не выдержала и крайне важная для Эстонии государственная сеть

Крайне важная для работы Эстонии государственная сеть не выдержала разразившегося в выходные урагана и государственные учреждения и самоуправления юга Эстонии остались без связи: процесс пересечения государственной границы был нарушен. Читать далее...

Руководитель Rail Baltica неожиданно ушел в отставку

Исполнительный директор и председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail AS Тимо Рийхимяки сообщил в понедельник, что уходит в отставку по личным причинам. Читать далее...

Страховые компании: общая сумма ущерба от шторма может достигнуть сотен тысяч евро

Шторм в минувшее воскресенье сильнее всего затронул юго-восточную часть Эстонии и уже сейчас можно предположить, что общая сумма ущерба от стихии может достигнуть сотен тысяч евро, считают в страховых компаниях. Читать далее...

В Таллинне и Тарту предложено ввести налог на автомобильные пробки

В связи с недавней новостью о притоке загрязняющих окружающую среду автомобилей в Эстонию возникла дискуссия о введении автомобильного налога. Сегодня я не поддерживаю введение такого налога, так как это нанесло бы значительный ущерб людям, проживающим в деревнях и в маленьких городах. Зачастую автомобиль в деревне является единственным средством передвижения, отмечает член «Ээсти 200» Пирко Конса. Читать далее...

Шторм унес жизнь человека: мужчину убила упавшая на него ветка