Картина дня: штормовое предупреждение, пенсионная реформа может быть отложена и поправка к Закону о гражданстве

«Люди ломились, словно во времена талонов»: первый в Эстонии ресторан KFC перестал принимать заказы за час до закрытия

Вчера стали распространяться слухи, что в первом в Эстонии ресторане KFC в день открытия закончились продукты. Сегодня утром руководитель по развитию Apollo Group OÜ Маури Дорбек заверил Postimees, что проблема была совсем иная: открытое в торговом центре Ülemiste представительство просто не предназначено для такого большого количества людей. Читать далее...

Внезапно: пенсионная реформа может быть отложена

Председатель партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер сказал ERR, что если вступление в силу закона о пенсионной реформе будет отложено, он не видит в этом ничего трагичного. Ранее Сеэдер обещал кровь из носу провести реформу уже в этом году. Читать далее...

Таллинн хочет ввести бесплатное питание в частных детских садах

Таллиннская горуправа составляет городской бюджет на 2020 год, который включает среди прочего введение компенсации затрат на питание таллиннских детей, посещающих частные детские сады, а также большую поддержку программы предотвращения и прекращения травли в школах. Читать далее...

Государство наконец исправит ошибку «ошибочно признанных гражданами»

Как сказано в пояснительной записке законопроекта, «поправка к Закону о гражданстве» уменьшает социальные напряженности в обществе». В Обществе потомков оптантов хотели бы однако увидеть более широкомасштабное и более содержательно решение проблемы признания гражданами потомков оптантов. Будет ли оно когда-нибудь, неизвестно. Читать далее...

В Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Согласно прогнозу Службы погоды, на выходных осень продемонстрирует злую гримасу. Читать далее...

Услуга каршеринга Citybee уже доступна: узнайте, сколько это стоит и где можно парковать машины

С сегодняшнего дня предприятие Citybee начало предлагать услугу аренды легковых автомобилей в Таллинне: как и в случае с электросамокатами и микроавтобусами — необходимо установить на мобильное устройство приложение, с помощью которого пользователь сможет открыть оказавшуюся поблизости машину и начать поездку. Читать далее...

Мужчину, напавшего на детей в школе, приговорили к тюремному заключению

Вируский уездный суд приговорил к трем годам лишения свободы 38-летнего Александра Сикута, который в конце мая этого года применил насилие по отношению к ученикам силламяэской Ваналиннаской основной школы. Читать далее...

Высокая цена, которую придется заплатить Европе и России за проект «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток-2» вызвал широкую дискуссию во всем Европейском cоюзе. Европейские компании, которые выразили готовность сотрудничать с российским газовым концерном «Газпром», охарактеризовали проект как коммерческую сделку. Однако на самом деле российский газопровод «Северный поток-2» считается реальной угрозой для Европы, поскольку его можно использовать в качестве геополитического инструмента. Читать далее...

Приплыли: у правительства нет денег на перестройку самого опасного перекрестка в Эстонии

План Департамента шоссейных дорог объявить о проведении открытого тендера на строительство двухуровневой транспортной развязки круга Рийа в январе следующего года окончательно сошел на нет. Правящий союз Тоомпеа не выделил на это денег, хотя нынешний план по содержанию дорог предусматривает данные работы на предстоящие два года. Читать далее...

Минсоц: собственники аптек сеют беспричинные страхи и вводят людей в заблуждение

Лекарства останутся доступными по всей Эстонии и после окончания переходного периода в рамках аптечной реформы. Представляющее собственников аптек, из числа оптовых торговцев, Объединение аптекарей Эстонии вводит людей в заблуждение и сеет беспричинные страхи. Читать далее...

Опасная бактерия в продукции: новый участник скандала может прекратить деятельность

Объем продаж нового участника скандала с листерией фирмы Рихо Лаана Peetsman уже упал, поэтому он не исключает возможности завершить деятельность. Читать далее...

Бородич: снижение языковых требований избавило бы от дефицита водителей автобусов

Высокие формальные требования к знанию эстонского языка водителями общественного транспорта в Таллинне следует смягчить, считает глава муниципального транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич. Читать далее...

Cтроительство дома для Арнольда Рюйтеля забуксовало, застройщик ведет споры с городом