Отть Тянак закончил первую часть пятницы Ралли Каталонии на третьем месте

"Поспешать не торопясь" - такой девиз избрал Отть Тянак на утренней сессии Ралли Каталонии в пятницу.
Особо Тянаку уже спешить некуда и рисковать нашему гонщику уже не надо. Да, хотелось бы завершить борьбу за титул победой в Испании, но есть еще и Ралли Австралии, куда Тянак, если завоюет титул в это воскресенье, приедет уже в новом для себя статусе и там уже отведет душеньку. Кстати, Ралли Австралии может стать для Тянака последним за рулем "Тойоты". Новый контракт не подписан, аппетиты у Тянака - солидные и не факт что в следующем сезоне наш спортсмен снова окажется за рулем конюшни японского автогиганта.
На первых трех спецучастках Тянак не сумел подняться выше третьего места, но и эти результаты дали нашему гонщику шансы на победу в Каталонии. До Дани Сордо, хозяина трассы, Тянаку всего лишь семь с небольшим секунд, до второго места, где расположился Тьерри Нойвиль, - шесть с половиной секунд. Задачей Тянака на сегодня и завтра - не позволить себе ошибок и не позволить Нойвилю набрать столько очков, сейчас гонщиков разделяет 41 балл в общем зачете, чтобы отложить празднование титула на две недели.