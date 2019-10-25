Отть Тянак закончил первую часть пятницы Ралли Каталонии на третьем месте

Особо Тянаку уже спешить некуда и рисковать нашему гонщику уже не надо. Да, хотелось бы завершить борьбу за титул победой в Испании, но есть еще и Ралли Австралии, куда Тянак, если завоюет титул в это воскресенье, приедет уже в новом для себя статусе и там уже отведет душеньку. Кстати, Ралли Австралии может стать для Тянака последним за рулем "Тойоты". Новый контракт не подписан, аппетиты у Тянака - солидные и не факт что в следующем сезоне наш спортсмен снова окажется за рулем конюшни японского автогиганта.