Cтроительство дома для Арнольда Рюйтеля забуксовало, застройщик ведет споры с городом

Застройщик, который получил от экс-президента Арнольда Рюйтеля участок земли на Маарьямяэ и должен был построить для него дом, спорит с горуправой по поводу проекта строительства, пишет Postimees.
Строительная сага вокруг дома Рюйтеля началась в 2014 году, когда таллиннская горуправа подарила бывшему президенту земельные участки в Пирита на Маарьямяэ - на Кярнапуу,5 и 5а. Общая площадь недвижимости составляет чуть более 3000 квадратных метров.
«Объекты недвижимости будут отчуждены в пользу президента Рюйтеля за его заслуги перед Эстонской Республикой с целью строительства на этой земле жилого строения и помещений для архивов, библиотеки и Фонда национального развития», - сообщили тогда городские власти.
К сожалению, это был подарок в кавычках, так как, согласно закону, президент Рюйтель должен был заплатить 65 процентов рыночной стоимости участков в резервный фонд реформы собственности. В любом случае, семья Рюйтелей получила землю и заключила сделку с паевым товариществом Künnapuu Arendus OÜ, которое должно было получить участок на Кюннапуу,5a, а взамен построить на втором участке жилое и архивное здание.
Осенью 2017 года участок перешел в собственность компании. Дома для экс-президента постепенно строились, и к настоящему времени уложены даже крыши. Еще весной на улице Кюннапуу кипело строительство, но сейчас на обоих участках царит тишина. В какой-то момент у компании Künnapuu Arendus начались трудности, и к настоящему времени компания с таким названием перестала существовать. Владельцем соседнего с президентским участком стало паевое товарищество Rexburg.
Планируется рядный дом
Однако для участка на Кюннапуу,5а было подано новое ходатайство на получение разрешения на строительство, которое Департамент городского планирования решил не удовлетворять. Чиновники углядели проблему в том, что, хотя детальная планировка предусматривает парный дом или дом на две квартиры, застройщик хочет построить там таунхаус из четырех секций.
Фирма Rexburg стала владельцем участка на Кюннапуу,5а в феврале этого года. Но уже в июне прошлого года предыдущий владелец подал в Департамент городского планирования запрос на новое разрешение на строительство. Департамент вернул документы с целым рядом пометок о том, что нужно привести в порядок до выдачи разрешения. Помимо прочего, департамент отметил, что предлагаемый проект представляет собой скорее таунхаус из четырех секций, нежели двухквартирный дом.
В октябре прошлого года чиновники посетили объект и убедились, что на участке идут строительные работы, не соответствующие утвержденному проекту строительства. Это означает, что строительство шло по новому проекту, который не был утвержден Департаментом городского планирования. Строителю было сделано предписание и велено остановить работы.
В конце прошлого года в департамент было подано новое ходатайство о получении разрешения на строительство двухквартирного дома. Департамент счел, что и в этом проекте речь скорее идет о доме из четырех секций. Так, в здании были спроектированы четыре кухни, четыре сауны и т.д. В течение всего этого года шел спор о том, насколько свободен архитектор в своем творчестве и сколько кухонь и других помещений может быть в одной квартире.
В конце концов, девелопер подал жалобу в горуправу, которая в среду на своем заседании постановила, что отказ Департамента городского планирования в выдаче разрешения на строительство был обоснованным, и поэтому жалоба осталась без удовлетворения.
Рюйтелю не назначали крайнего срока
Президент Рюйтель заверил Postimees, что он действительно передал один участок строителю на том условии, что последний построит семейную резиденцию для Рюйтелей и архив-библиотеку. «Они построили фундамент на соседнем участке, и все сетевые подключения, насколько мне известно, готовы, но когда они смогут начать строительство, я не знаю», - сказал Рюйтель.
«Конечно, я бы хотел, чтобы мой дом когда-то был построен, но пока все затягивается. Сейчас я не могу сказать, когда дом будет готов, потому что мне не сообщили никакого срока», - добавил президент. Насколько ему известно, компания не очень процветает, что и обусловило проволочки со строительством.
Если завершение строительства дома Рюйтеля зависит от выручки с продажи дома на прилегающем участке, президент, вероятно, не сможет в скором времени переехать в новое жилье, поскольку горуправа не идет на уступки застройщикам в данном строительном проекте.
Застройщик имеет право оспорить распоряжение мэрии в административном суде в течение 30 дней. Представляющая фирму Rexburg Ангела Касе из бюро Derling Primus заявила, что ее клиент не заинтересован в том, чтобы комментировать эту историю.