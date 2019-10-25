Cтроительство дома для Арнольда Рюйтеля забуксовало, застройщик ведет споры с городом

Строительная сага вокруг дома Рюйтеля началась в 2014 году, когда таллиннская горуправа подарила бывшему президенту земельные участки в Пирита на Маарьямяэ - на Кярнапуу,5 и 5а. Общая площадь недвижимости составляет чуть более 3000 квадратных метров.

«Объекты недвижимости будут отчуждены в пользу президента Рюйтеля за его заслуги перед Эстонской Республикой с целью строительства на этой земле жилого строения и помещений для архивов, библиотеки и Фонда национального развития», - сообщили тогда городские власти.

К сожалению, это был подарок в кавычках, так как, согласно закону, президент Рюйтель должен был заплатить 65 процентов рыночной стоимости участков в резервный фонд реформы собственности. В любом случае, семья Рюйтелей получила землю и заключила сделку с паевым товариществом Künnapuu Arendus OÜ, которое должно было получить участок на Кюннапуу,5a, а взамен построить на втором участке жилое и архивное здание.

Осенью 2017 года участок перешел в собственность компании. Дома для экс-президента постепенно строились, и к настоящему времени уложены даже крыши. Еще весной на улице Кюннапуу кипело строительство, но сейчас на обоих участках царит тишина. В какой-то момент у компании Künnapuu Arendus начались трудности, и к настоящему времени компания с таким названием перестала существовать. Владельцем соседнего с президентским участком стало паевое товарищество Rexburg.

Планируется рядный дом

Однако для участка на Кюннапуу,5а было подано новое ходатайство на получение разрешения на строительство, которое Департамент городского планирования решил не удовлетворять. Чиновники углядели проблему в том, что, хотя детальная планировка предусматривает парный дом или дом на две квартиры, застройщик хочет построить там таунхаус из четырех секций.

Фирма Rexburg стала владельцем участка на Кюннапуу,5а в феврале этого года. Но уже в июне прошлого года предыдущий владелец подал в Департамент городского планирования запрос на новое разрешение на строительство. Департамент вернул документы с целым рядом пометок о том, что нужно привести в порядок до выдачи разрешения. Помимо прочего, департамент отметил, что предлагаемый проект представляет собой скорее таунхаус из четырех секций, нежели двухквартирный дом.

В октябре прошлого года чиновники посетили объект и убедились, что на участке идут строительные работы, не соответствующие утвержденному проекту строительства. Это означает, что строительство шло по новому проекту, который не был утвержден Департаментом городского планирования. Строителю было сделано предписание и велено остановить работы.