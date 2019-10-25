«Как теперь ребенку жить дальше?»: поступок полиции вызвал вопросы

«Спасибо трем полицейским, которые пришли домой за несовершеннолетним, чтобы взять у него показания. Без оповещения родителей его вывели из дома. Вместо того, чтобы пригласить его в отделение полиции, у него посреди деревни Химмасте взяли показания и измерили размер ноги. Все это происходило на глазах деревенских жителей. Можно предположить, что репутации был нанесен ущерб! Обращались как с настоящим преступником, только наручников не хватало!» - пишет один участник сообщества.

«Сам видел это сегодня. Какую травму получил этот ребенок и как он теперь будет жить дальше и ходить в школу!» - отметил второй.

«Почему для этого вообще надо было выводить из дома? Словно необоснованная показательная казнь», - прокомментировал третий.

«На выходных вандализму подверглись автомобили в Химмасте, для выяснения обстоятельств полиция начала производство о проступке. Когда поступила информация, что с этим инцидентом связана определенная компания подростков, стали выяснять, отвечает ли информация действительности. Помимо прочих следственных мероприятий полиция захотела побеседовать также с одним 15-летним молодым человеком. Он был согласен сотрудничать и оповестил мать, что отправится с полицейским в отделение давать показания», - говорит пыльваский ведущий следователь Сигне Саарепуу.

«Во время поездки в отделение молодому человеку позвонил его отец, который был взволнован и потребовал, чтобы полицейский автомобиль тут же остановился и дождался, пока он приедет. В это время с молодым человек в машине беседовали. Полицейские в процессе беседы с подростком убедились, что он не связан с вандализмом. Молодой человек отнесся с пониманием, и, поскольку причин для его транспортировки в отделение полиции не было, сам вернулся домой».

По словам Саарепуу, задача полиции - при возможности допрашивать людей в безопасном месте, подальше от посторонних взглядов. «В небольших деревнях занимающийся работой полицейский или долгое время припаркованный перед домом полицейский автомобиль привлекают слишком много внимания. Поэтому полиция хочет брать показания приватно, в отделении полиции, - объясняет Саарепуу. – Также при возможности мы учитываем пожелания родителей».

Поскольку, по словам ведущего следователя, с молодым человеком побеседовали в автомобиле, у полицейских уточнили, в каких условиях происходило измерение размера ноги, о котором говорят деревенские жители.