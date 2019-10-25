Пт, 25.10.2019
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Хозяйки, сдавайте лишнюю посуду, она поможет людям!

Посуда.

ФОТО: www.flickr.com

Предпринимательская молодежная организация JCI, на призыв которой откликнулось уже 5000 человек из более чем 120 стран, сегодня обратилась и к жителям Эстонии. Цель организации - доказать, что крупные конференции можно проводить без одноразовой пластиковой посуды. 

«Ждем всех хороших людей, у которых в кухонных шкафах скопилась ненужная посуда, например, стаканы. Принесите их нам, и мы вместе докажем всему миру, что проведение крупных конференций и форумов без использования пластиковой одноразовой посуды вполне реально», - сказала основатель проекта Кярт Кельго. Молодежь планирует собрать 5000 тарелок, стаканов, вилок, ножей и кофейных чашек.

Директор мирового конгресса JCI Кай Куузик-Гринбаум уверена, что примеру их амбициозного начинания последуют другие организации, и проведение конференций без одноразовой пластиковой посуды станет традицией не только в Эстонии, но и во всем мире. 

Организаторы конференции просят всех, у кого дома имеется излишек посуды, связаться с ними пo электронному адресу info@minavastutan.ee или по телефону 53405493.

Посуду можно предлагать до 31 октября. 

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