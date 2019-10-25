Хозяйки, сдавайте лишнюю посуду, она поможет людям!

«Ждем всех хороших людей, у которых в кухонных шкафах скопилась ненужная посуда, например, стаканы. Принесите их нам, и мы вместе докажем всему миру, что проведение крупных конференций и форумов без использования пластиковой одноразовой посуды вполне реально», - сказала основатель проекта Кярт Кельго. Молодежь планирует собрать 5000 тарелок, стаканов, вилок, ножей и кофейных чашек.

Директор мирового конгресса JCI Кай Куузик-Гринбаум уверена, что примеру их амбициозного начинания последуют другие организации, и проведение конференций без одноразовой пластиковой посуды станет традицией не только в Эстонии, но и во всем мире.