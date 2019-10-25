Пт, 25.10.2019
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  • Загадка Рейди-теэ: как среди останков многовекового судна оказались консервы 1960-х годов?

Загадка Рейди-теэ: как среди останков многовекового судна оказались консервы 1960-х годов?

На последнем этапе строительства Рейди-теэ из-под земли выкопали останки старинного судна.

ФОТО: Sander Ilvest

Во время строительства Рейди-теэ в Таллинне к радости археологов были обнаружены останки судна, относящегося к эпохе огнестрельного оружия, на борту которого имелись и пули для мушкетов, а также консервы, произведенные в 1960-х годах прошлого века, что также заинтересовало археологов, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

По словам бравшего пробы на судне археолога Риво Борнотаса, пока еще неясно, относится судно к средневековью или к раннему средневековью. Но найденный в кормовой части металлический трос указывает на то, что судно утонуло где-то в другом месте, и в середине 20 века его притащили на свое нынешнее место нахождения. Такие даты подтверждает и найденная на борту коробка консервов, срок годности которых заканчивался в 1972 году. Таллиннский порт спросил у своих коллег, помнит ли кто-то, почему именно в 1960-х года было решено переместить этот судно, но ответов пока не поступило.

Подробности читайте на ERR.

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