Загадка Рейди-теэ: как среди останков многовекового судна оказались консервы 1960-х годов?

По словам бравшего пробы на судне археолога Риво Борнотаса, пока еще неясно, относится судно к средневековью или к раннему средневековью. Но найденный в кормовой части металлический трос указывает на то, что судно утонуло где-то в другом месте, и в середине 20 века его притащили на свое нынешнее место нахождения. Такие даты подтверждает и найденная на борту коробка консервов, срок годности которых заканчивался в 1972 году. Таллиннский порт спросил у своих коллег, помнит ли кто-то, почему именно в 1960-х года было решено переместить этот судно, но ответов пока не поступило.