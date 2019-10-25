В таллиннском торговом центре T1 закрылся магазин Black Star Wear

По словам представителя Black Star в Балтии Юлии Поленниковой, таллиннский магазин Black Star Wear переехал на новое место по простой причине: спрос на товар и на ассортимент растет так быстро, что для товаров и покупателей не хватает места в магазине площадью в 60 квадратных метров.

«Обратились к руководству T1 с просьбой найти нам подходящую площадь в 120-130 квадратных метров, но, к сожалению, такой площади в торговом центре не нашлось, - объясняет Поленникова. – Нам предлагали площадь гораздо больше, в 500 квадратных метров, но нам такой формат не подходит. Поэтому мы обратились в соседний торговый центр Ülemiste, где нашли подходящую площадь в 125 квадратных метров».