Российский солдат-срочник устроил бойню, застрелив восьмерых сослуживцев

Инцидент произошел при смене караула в поселке Горный Забайкальского края, сообщил корреспонденту агентства "Чита.Ру" источник в оперативных службах региона, информацию о происшествии подтвердила и глава поселка Татьяна Карнаух.

Погибло восемь человек, еще двое находятся в тяжёлом состоянии. По данным ТАСС, среди погибших есть солдаты-срочники. В Минобороны уточнили, что открывший огонь военнослужащий задержан.

В военном ведомстве пояснили, что инцидент произошел 25 октября около 18:20. "При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

Военнослужащий, убивший восемь сослуживцев, отбывал в части срочную службу всего четыре месяца, пишет Baza, не раскрывая источников. По данным издания, молодой человек целился своим жертвам в голову и добивал раненых сослуживцев контрольными выстрелами.