Российский солдат-срочник устроил бойню, застрелив восьмерых сослуживцев

Военнослужащий в России открыл огонь по сослуживцам и застрелил восемь человек, еще двое получили ранения, пишет Newsru.com.
Инцидент произошел при смене караула в поселке Горный Забайкальского края, сообщил корреспонденту агентства "Чита.Ру" источник в оперативных службах региона, информацию о происшествии подтвердила и глава поселка Татьяна Карнаух.
Погибло восемь человек, еще двое находятся в тяжёлом состоянии. По данным ТАСС, среди погибших есть солдаты-срочники. В Минобороны уточнили, что открывший огонь военнослужащий задержан.
В военном ведомстве пояснили, что инцидент произошел 25 октября около 18:20. "При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.
Военнослужащий, убивший восемь сослуживцев, отбывал в части срочную службу всего четыре месяца, пишет Baza, не раскрывая источников. По данным издания, молодой человек целился своим жертвам в голову и добивал раненых сослуживцев контрольными выстрелами.
В Минобороны отметили, что на место трагедии вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым. "Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего", - добавили в военном ведомстве. По предварительным данным, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы.