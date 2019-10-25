Пробная поездка на машине Citybee: места на заднем сиденье хватает разве что для ноутбука!

Журналисты Postimees сразу же совершили пробную поездку по Таллинну: 22-минутная поездка обошлась им в 4,88 евро.

Двухдверный Fiat 500 с ручной коробкой передач, несмотря на небольшие размеры, оказался, по оценке журналистов, вполне комфортным для водителя, а вот на заднем сиденье пассажиру уже не так удобно. "Заднее сиденье больше подходит, пожалуй, для того, чтобы положить сюда свой ноутбук", - высказался сотрудник Postimees Уве Гнадентайх.

Члены Таллиннской горуправы на этой неделе объявили, что город не поддерживает выход на дороги новых автомобилей, поэтому компания Citybee не получит никаких парковочных льгот в зоне платной парковки. Однако это не стало препятствием для компании, и глава Citybee Estonia Хейго Проттен заверил, что услугу быстрого лизинга можно будет прекратить, оставив автомобиль на платных парковках в зонах Kesklinn, Südalinn и в Старом городе.

Чтобы зарегистрироваться в качестве пользователя проката автомобилей Citybee, у вас должны быть водительские права. Впоследствии иемть их при себе не нужно.

"Это работает так во многих странах, потому что не везде достаточно просто идентификационной карты, чтобы доказать свое право на вождение. Поскольку система действует не только по Эстонии, она автоматически проверяет водительские права, а не удостоверение личности», - пояснил Проттен.

«Отправиться на арендованном автомобиле вы можете куда угодно, например, в Тарту или Пярну, но вы должны прекратить аренду автомобиля в специально отведенном для этого районе, который охватывает большую часть Таллинна и некоторую территорию за границами города. В настоящее время эта область граничит с Табасалу с одной стороны и Виймси с другой. Это хорошо видно в приложении», - добавил он.

Автомобиль нельзя оставлять на частных парковках, зато можно спокойно прекратить поездку в Старом городе, где цены на парковку самые высокие. Также можно парковаться в платной зоне, не прекращая поездку, то есть аренду автомобиля. Это может быть удобно, к примеру, в случае похода в театр.

Можно, конечно, и прекратить поездку, подъехав к нужному месту, но тогда есть риск что кто-то другой уедет на этой же машине, а другого варианта у вас не окажется, объяснил Проттен.

Если пользователь автомобиля нарушает правила дорожного движения, например, неправильно паркуется или получает штраф с камеры контроля скорости, ответственность несет водитель. Как правило, штраф будет вынесен Citybee, а компания выставит счет клиенту за это. Однако в случае штрафа с камеры контроля скорости данные пользователя могут быть переданы в полицию.

На случай, если в машине заканчивается топливо, в салоне имеется топливная карта, используя которую можно залить хоть полный бак - за счет Citybee.

По оценке Проттена, не стоит думать, что арендуемые машины увеличат общее количество автотранспорта в городе: опыт компании говорит, скорее, о противоположном.

Между тем, в группе жителей Каламая в Фейсбуке уже успели выразить протест в связи с тем, что машины Citybee занимают парковочные места местных жителей.