Вне дома: по волнам детской памяти - шеф-повара парома родом с Сааремаа

Как я и обещала в статье о ресторане русской кухни «Александра» на пароме Baltic Queen, возвращаясь из Стокгольма в Таллинн уже на другом пароме – Victoria I, мы решили продегустировать новое «Сааремааское меню» из пяти блюд в ресторане Gourmet Victoria. Получилось даже задать пару вопросов шеф-поварам - авторам меню. Длинного разговора по понятной причине не вышло: на корабельной кухне всегда много работы.

На кухне парома - островитяне

Шеф-повар Алан Кийль ФОТО: Кайса Йоранссон

«Поскольку я сам родом с Сааремаа, мне хотелось использовать в меню как можно больше продуктов с острова, – сказал шеф-повар Алан Кийль. - Мне хотелось, чтобы гости ресторана ощутили вкус и аромат леса, полей и моря: поэтому в меню ягнятина, оленина, судак и настоящий сааремааский картофель». В этом желании ощутить сааремааский колорит мы абсолютно солидарны с Аланом.

Источником вдохновения для шеф-повара Мерике Кальд, также имеющей сааремааские корни, послужили продукты, из которых традиционно готовят еду в ее родном доме.

«Мой дедушка был рыбаком, поэтому у нас дома всегда было много рыбы. Ее солили или коптили. Я помню и знакомого охотника, который приносил нам дичь, – вспоминает Мерике. - В новом меню наши гости встретятся с крыжовником, сливами и яблоками с моего родного хутора и с радостью вспомнят, как сами в детстве собирали грибы прямо за домом».

Шеф-повар Мерике Кальд. ФОТО: Кайса Йоранссон

Повара умчались на кухню, напомнив, что нам необходимо забронировать столик заранее, как только откроется ресторан. «Опоздаете – и все места будут заняты шведскими туристами, которые тоже хотят насладиться эстонской кухней». Мы успели, и нас ждал отличный столик у окна, а на протяжении всего ужина нас виртуозно обслуживал, с нами общался и даже дискутировал официант с именем Keith на бейджике. «Меня зовут Кит - как гитариста из Rolling Stones Кита Ричардса», - сказал он на безупречном русском языке.

Дегустация – дело серьезное

Как стало ясно сначала из разговора с поварами, и затем и из самого меню, гостям ресторана предложены блюда из свежих простых продуктов, а умелое приготовление и элегантная подача в скандинавском стиле производят впечатление и как нельзя лучше сочетаются с чистыми вкусами.

В качестве комплимента от шефов нам подали специальную ложку, в которой уместилась задорная креветка с нежным кремом из лобстера, увенчанным веточкой укропа. Вполне себе островное начало ужина!