Вне дома: по волнам детской памяти - шеф-повара парома родом с Сааремаа

Тематические меню – конек любого ресторана. Пять-шесть перемен блюд гарантируют любому посетителю и приятное времяпровождение, и гастрономическое удовольствие, и новую информацию, что тоже немаловажно. Порции обычно небольшие, подача – оригинальная, а подобранные к каждому блюду вина довершают вкусовую картину ужина.
Как я и обещала в статье о ресторане русской кухни «Александра» на пароме Baltic Queen, возвращаясь из Стокгольма в Таллинн уже на другом пароме – Victoria I, мы решили продегустировать новое «Сааремааское меню» из пяти блюд в ресторане Gourmet Victoria. Получилось даже задать пару вопросов шеф-поварам - авторам меню. Длинного разговора по понятной причине не вышло: на корабельной кухне всегда много работы.
На кухне парома - островитяне
«Поскольку я сам родом с Сааремаа, мне хотелось использовать в меню как можно больше продуктов с острова, – сказал шеф-повар Алан Кийль. - Мне хотелось, чтобы гости ресторана ощутили вкус и аромат леса, полей и моря: поэтому в меню ягнятина, оленина, судак и настоящий сааремааский картофель». В этом желании ощутить сааремааский колорит мы абсолютно солидарны с Аланом.
Источником вдохновения для шеф-повара Мерике Кальд, также имеющей сааремааские корни, послужили продукты, из которых традиционно готовят еду в ее родном доме.
«Мой дедушка был рыбаком, поэтому у нас дома всегда было много рыбы. Ее солили или коптили. Я помню и знакомого охотника, который приносил нам дичь, – вспоминает Мерике. - В новом меню наши гости встретятся с крыжовником, сливами и яблоками с моего родного хутора и с радостью вспомнят, как сами в детстве собирали грибы прямо за домом».
Повара умчались на кухню, напомнив, что нам необходимо забронировать столик заранее, как только откроется ресторан. «Опоздаете – и все места будут заняты шведскими туристами, которые тоже хотят насладиться эстонской кухней». Мы успели, и нас ждал отличный столик у окна, а на протяжении всего ужина нас виртуозно обслуживал, с нами общался и даже дискутировал официант с именем Keith на бейджике. «Меня зовут Кит - как гитариста из Rolling Stones Кита Ричардса», - сказал он на безупречном русском языке.
Дегустация – дело серьезное
Как стало ясно сначала из разговора с поварами, и затем и из самого меню, гостям ресторана предложены блюда из свежих простых продуктов, а умелое приготовление и элегантная подача в скандинавском стиле производят впечатление и как нельзя лучше сочетаются с чистыми вкусами.
В качестве комплимента от шефов нам подали специальную ложку, в которой уместилась задорная креветка с нежным кремом из лобстера, увенчанным веточкой укропа. Вполне себе островное начало ужина!
Первая закуска - копченый сиг на картофельном оладушке, с соленым огурцом, майонезом и укропом. Официант назвал оладушек драником, и тут мы с ним пустились в терминологическую дискуссию: что такое драник и почему эта вкусная картофельная лепешечка – ни разу не драник. В меню на английском, шведском и эстонском языках этот компонент блюда назван одним и тем же словом - rösti. Картофельный rösti. По-шведски это оладушек и есть. Так что извините, мистер Кит Ричардс!
Но мы вообще-то собирались обсуждать меню. Быстро отхватив от картофельного оладушка с вкусной рыбкой сверху приличный кусок, я спохватилась, что его еще нужно сфотографировать! Между прочим, обратите внимание: зеленоватые полупрозрачные полусферы аккуратно вырезаны из мякоти соленого огурчика. Ох, опять возникает тема соленых огурцов!
Но уже принесли тартар. Необычный тартар! Рубленое мясо ягненка с луком и эмульсией из водорослей – остров как-никак - было уложено в чашечки из луковых лепестков! Такой оригинальной подачи тартара раньше видеть не доводилось.
Вкус не отставал от внешнего вида: отличное свежее мясо было не очень мелко, а в самый раз порублено, сдобрено специями и, как бы ни банально это звучало, таяло во рту. Порция небольшая, ее можно съесть полностью, не боясь, что для остальных блюд в желудке просто не останется места. К тартару в меню предлагалось розовое вино Henri Gaillard Rose Mediterranee, но мы с Китом единогласно решили, что красное подошло бы больше.
Первым горячим блюдом было безупречно обжаренное на масле филе судака с картофельным пюре и ломтиками маринованного огурца. Очень вкусно!
Запеченная с травами оленья вырезка с яблочно-тыквенным пюре и маринованными яблоками поразила не столько хорошо приготовленным, мягким и сочным мясом, это – само собой разумеющееся для ресторана такого класса. А вот пленила, очаровала, влюбила в себя – как хотите, можете продолжать дальше, корзиночка из нежнейшего песочного теста, в которую, собственно, и было положено яблочно-тыквенное пюре.
А вот яблочка маринованного хотелось настоящего, хотя бы кусочек, чтобы насладиться не только вкусом, но и текстурой. Но это уже - придирки вредной журналистки.
С нетерпением я ждала десерта, ведь был заявлен профитроль с кремовой начинкой из можжевеловых ягод, безе и брусничным вареньем. Крем из ягод можжевельника! Такое не каждый день встречается в меню наших ресторанов. И десерт тоже оправдал ожидания.
Но где блюдо со вкусом крыжовника, о котором так проникновенно рассказывала Мерике? Оказалось, что есть еще одно, веганское сааремааское меню, и вот там на десерт подают крыжовенный сорбе с овсяным пирожным с крыжовником и крыжовенным же компотом. Звучит заманчиво, но в следующий раз!
Между прочим, если кому-то это изобилие покажется излишним, можно заказать понравившиеся блюда по отдельности. В любом случае, ужин с видами на медленно проплывающие за бортом острова Стокгольмского архипелага произведет впечатление и запомнится надолго.