Слепого жука без крыльев назвали в честь Греты Тунберг

"Новый вид относится к семейству жуков Птилииды (Ptiliidae). Несмотря на то, что подобные жуки распространены повсеместно, они довольно плохо изучены из-за своих крохотных размеров. Они кажутся карликовыми по сравнению с некоторыми одноклеточными. Научный сотрудник музея Майкл Дарби решил отметить заслуги Греты Тунберг, назвав в ее честь новый вид жучка", - говорится в сообщении музея.

Длина жука менее 1 мм, у него нет крыльев и глаз, зато есть две длинные, похожие на косички Греты, антенны. По словам доктора Майкла Дарби, он выбрал это имя, потому что был очень впечатлен экологической кампанией Греты Тунберг.

Отмечается, что жук Nelloptodes gretae впервые обнаружен в Кении в 1960-х годах Уильямом Блоком, который в 1978 году подарил свои образцы Музею естественной истории в Лондоне. С тех пор он хранится в одной из коллекций музея.