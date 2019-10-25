На аукционе две хурмы продали за почти 6000 евро

Две хурмы сорта Тэнкафубу были проданы в пятницу, 25 октября, на торгах на центральном рынке города Нагоя в Японии за 700 тысяч иен (около 5,8 тысячи евро), сообщает Korrespondent со ссылкой на телеканал NHK.
Впервые хурма сорта Тэнкафубу, получившего название по одноименной знаменитой надписи с печати Оды Нобунаги, считающегося одним из величайших государственных деятелей в японской истории и одним из первых объединителей страны, была выставлена на продажу в 2016 году. Тогда максимальная цена составила 320 тысяч иен (около 2,7 тысяч евро). Вес одной хурмы равен 300 граммам. На создание сорта Тэнкафубу было потрачено 11 лет.
Телеканал отмечает, что содержание сахара в проданных плодах хурмы превышает почти в два раза содержание в обычной хурме.
Имя покупателя не раскрывается.