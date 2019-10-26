Пять уроков на дне и ниже

Основной элемент сценографии – школьная доска. На ней выписываются названия пяти эпизодов спектакля - пяти уроков: дружба, уважение, любовь и т.д. Аскетизм театральной формы предполагает полное доверие к актерам и требует максимальной точности характеров и отношений; театр справляется с этими требованиями безукоризненно.

Котов обижать не рекомендуется. Собак - тоже

Танька у Таисии Вилковой - существо без сдерживающих центров; она абсолютно естественна во всех своих проявлениях. Ее реакции по-звериному остры и быстры. Нравственного начала тут вовсе нет, да и откуда ему взяться у девчонки, отец которой – люто пьющий инвалид, мать умерла, прежний ухажер Костя - парень крутой, но не герой ее романа, убил из ревности другого потенциального ухажера и только-только вышел из тюрьмы по УДО, а сама Танька торгует рыбой с рыночного ларька, мерзнет и стесняется своей работы. (Сереже она говорит, что работает в книжном киоске.) С удивительной искренностью и наивностью она рассказывает Сереже о том, как в детстве убивала котят: «Котов семь, наверно, привалила… Не знаю, кароч… Че-та такое накатывало. Я котиков люблю так вообще. И тогда... Ну. Ловила кота, жмякала его, гладила. Нравилось гладить их. А потом нюхаю его – а от него воняет. Или он царапаться начнет. Или блох на нем увижу. Сука! Обманул меня он как будто… И тащила его за плиты. Они у меня в ряд там были закопаны».

Это не исповедь, не раскаяние. Просто желание поделиться с любимым самыми яркими воспоминаниями детства.

Позже жертвой Танькиной оскорбленной гордости станет песик Сергея по кличке Джон Сноу. Попутно мы получим еще одно свидетельство невероятной дремучести героини. Почему черного песика зовут Джон Сноу, ведь сноу – это снег, недоумевает она, демонстрируя познания в английском. Об «Игре престолов» она, следовательно, не знает и героя Кита Харрингтона в глаза не видела. Наверно, она одна такая на тысячу девиц в возрасте 18 лет!

Cергей в исполнении Назара Сафонова подчеркнуто бесцветен, и это абсолютно точное решение образа. Накануне «Золотой Маски» в Эстонии» прошла театральная лаборатория: молодые эстонские режиссеры ставили фрагменты из пьес молодых русских (Андрей Иванов вообще-то из Белоруссии, но пишет по-русски) драматургов. Фрагмент из «С_училища» ставила Хелена Кесонен с артистами Лийзу Крассь и Агуром Сеймом. Танька была именно такой, какая она есть, а вот в меланхоличном герое Сейма просматривались черты прелестных в своей беспомощности героев Достоевского – прежде всего, конечно, князя Мышкина. Потом артист подтвердил мне, что да, он думал о Достоевском, а переводчик пьесы Свен Карья сказал, что и у него в работе над пьесой возникали мысли о героях Федора Михалыча.