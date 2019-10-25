Cмотрите, какие зарплаты платят своим работникам энергетические компании Эстонии!

Второе место в составленном изданием Äripäev рейтинге занимает акционерное общество Elering, средняя зарплата в котором составляет 2 428 евро в месяц, тогда как крупнейшая энергетическая компания страны Eesti Energia, в которой трудится более пяти с половиной тысяч человек, оказалась в топе на шестой строчке с зарплатой 1 799 евро в месяц.