Cмотрите, какие зарплаты платят своим работникам энергетические компании Эстонии!

Среди энергетических компаний Эстонии самую высокую зарплату своим работникам в прошлом году платило паевое товарищество Utilitas Tallinna Elektrijaam: средняя месячная зарплата 34 работников в этой фирме составляла 3314 евро, пишет Äripäev.
Мажоритарным владельцем Utilitas является предприниматель Кристьян Раху, один из самых богатых людей Эстонии, которого пресса окрестила "королем отопления".
Второе место в составленном изданием Äripäev рейтинге занимает акционерное общество Elering, средняя зарплата в котором составляет 2 428 евро в месяц, тогда как крупнейшая энергетическая компания страны Eesti Energia, в которой трудится более пяти с половиной тысяч человек, оказалась в топе на шестой строчке с зарплатой 1 799 евро в месяц.
Замыкает рейтинг расположившееся на 14-м месте акционерное общество Avraal, работники которого в среднем получают 829 евро в месяц.
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