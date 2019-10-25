Персонал Finnair использовал предназначенный для клиентов интернет

И все бы ничего, но сами пассажиры при этом остались без интернета. В газете утверждают, работникам, уличенным в таком, грозят как предупреждения, так и увольнения.

«Действительно случалось, что часть экипажа, в обход нашим инструкциям, во время полетов использовал интернет-сеть, предназначенную для клиентов, – сказал пресс-секретарь Finnair Арья Соуминен. – Это конечно же запрещено». Кроме того, экипаж использовал логины пассажиров, и поэтому сами клиенты не могли использовать интернет.

По словам Суоминен, это вызвало дискомфорт у клиентов. Они все же смогли пользоваться сетью wifi, но только с помощью новых логинов. Как экипаж узнал логины клиентов для пользования wifi, пресс-секретарь не прокомментировал.

Речь идет о примерно ста случаях. У Finnair около 3000 членов экипажа. Более того, в какой-то мере в самолетах работает персонал партнерских предприятий. По словам Суоминен, случаи касаются как финских сотрудников, так и иностранных.