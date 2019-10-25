Мужчина с 99 детонаторами прошел через весь город и оказался на пороге полиции

Житель Вильянди решил воспользоваться проводимой в октябре акцией, в рамках которой можно передать полиции найденное, старое и непригодное или же незарегистрированное незаконное оружие, не опасаясь наказания.

Не зная, о чем именно идет речь, он взял в охапку капсульные детонаторы и вместе с ними через весь город направился в отделение полиции. «Его прогулка могла закончиться очень печально», - отмечают полицейские.

В отделение полиции вызвали саперов, которые безопасно транспортировали груз. Саперы также отметили, что детонатор может оставить человека без руки.