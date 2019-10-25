Пт, 25.10.2019
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  • Мужчина с 99 детонаторами прошел через весь город и оказался на пороге полиции
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Мужчина с 99 детонаторами прошел через весь город и оказался на пороге полиции

Мужчина с детонаторами пришел в вильяндиское отделение полиции.

ФОТО: Marko Saarm

Вильяндиские полицейские рассказали на своей странице в Facebook о случившемся чрезвычайно опасном инциденте: один мужчина пошел в отделение полиции через весь город вместе с 99 капсульными детонаторами. Он не знал, что это очень опасные устройства, пишет Sakala.

Житель Вильянди решил воспользоваться проводимой в октябре акцией, в рамках которой можно передать полиции найденное, старое и непригодное или же незарегистрированное незаконное оружие, не опасаясь наказания.

Не зная, о чем именно идет речь, он взял в охапку капсульные детонаторы и вместе с ними через весь город направился в отделение полиции. «Его прогулка могла закончиться очень печально», - отмечают полицейские.

В отделение полиции вызвали саперов, которые безопасно транспортировали груз.  Саперы  также отметили, что детонатор может оставить человека без руки.

Поэтому как полицейские, так и саперы советуют людям, если они найдут что-то, что может взорваться, стоит сразу вызывать на место саперов.

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