Фото: подозреваемого в убийстве старушки доставили в суд

Около 6:45 вечера в среду в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Пярну в Пайде избитая женщину не подает никаких признаков жизни. Полиция сразу же отреагировала на сообщение и обнаружила в квартире тело 88-летней женщины с признаками насилия.

Глава Пайдского полицейского участка Маргус Тоомсалу сообщил, что, по предварительной информации, 41-летний пьяный мужчина неоднократно ударил 88-летнюю женщину, нанеся ей смертельные травмы. «Мужчина покинул место происшествия до прибытия полиции, но через несколько минут был обнаружен патрулями и задержан как подозреваемый в совершении преступления», - сказал он.

Тоомсалу отметил, что обстоятельства случившегося, в том числе и причину, по которой мужчина напал на пожилую женщину, выясняются.

По словам окружного прокурора Мерике Лугна, задержанному будет предъявлено подозрение в убийстве.