Пт, 25.10.2019
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  • Фото: подозреваемого в убийстве старушки доставили в суд
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Фото: подозреваемого в убийстве старушки доставили в суд

В среду вечером полиция задержала 41-летнего мужчину, находящегося в состоянии опьянения, который подозревался в нанесении смертельных травм знакомой 88-летней  женщине. Сегодня вечером его доставили в здание суда в Пайде, пишет Postimees.

Около 6:45 вечера в среду в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Пярну в Пайде избитая женщину не подает никаких признаков жизни. Полиция сразу же отреагировала на сообщение и обнаружила в квартире тело 88-летней женщины с признаками насилия.

Глава Пайдского полицейского участка Маргус Тоомсалу сообщил, что, по предварительной информации, 41-летний пьяный мужчина неоднократно ударил 88-летнюю женщину, нанеся ей смертельные травмы. «Мужчина покинул место происшествия до прибытия полиции, но через несколько минут был обнаружен патрулями и задержан как подозреваемый в совершении преступления», - сказал он.

Тоомсалу отметил, что обстоятельства случившегося, в том числе и причину, по которой мужчина напал на пожилую женщину, выясняются.

По словам окружного прокурора Мерике Лугна, задержанному будет предъявлено подозрение в убийстве. 

Сегодня вечером суд за закрытыми дверями начал рассматривать, нужно ли брать этого человека под стражу и на какой срок.

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