Пт, 25.10.2019
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  • Тело пропавшего летом в Таллинне финна до сих пор находится в Эстонии: официально он так и не опознан

Тело пропавшего летом в Таллинне финна до сих пор находится в Эстонии: официально он так и не опознан

Uuenenud Silja Europa kruiisilaev

ФОТО: Liis Treimann

21-летний житель Финляндии Патрик пропал с борта стоявшего в порту Таллинна судна Silja Europa еще в августе, но его тело до сих пор остается неопознанным в Эстонии, пишет финская газета Iltalehti.

Cлучай с Патриком Стефаниусом является примером того, как могут затянуться идентификация скончавшегося за границей финского гражданина и установление причин его смерти, пишет издание.

Нынешней осенью на судне компании Tallink Silja Europa произошло уже три трагических смерти: в прошлое воскресенье на борту суда погибли два молодых жителя Финляндии, 21 и 25 лет, но, по данным полиции, между смертями нет никакой связи. Они не знали друг друга и не проводили время в одной и той же группе на борту.

Расследование  также ведется по делу об исчезновении родившегося в Финляндии Патрика Стефаниуса, который в августе пропал с судна Silja Europa.  21-летнего Стефаниуса в последний раз видели в ночном клубе на судне утром 17 августа. Его знакомые заметили его исчезновение только по пути в Хельсинки. Впоследствии записи собственных камер наблюдения судна подтвердили, что Стефаниус упал с палубы в море.

Ни эстонская ни финская полиция официально не сообщали об обнаружении тела Стефаниуса, хотя в порту Таллинна было найдено тело человека, подходящего под описание Стефаниуса.

Для опознания тела Департамент полиции и погранохраны дважды проводил ДНК-тесты. Пресс-секретарь департамента Анника Максимов сказала, что тело все еще находится в Эстонии. 

Хотя ответственность за расследование смерти Стефаниуса лежит на полиции Восточной Финляндии, руководитель расследования Тимо Хаккинен не посещал Таллинн. На практике за расследование отвечает только местная эстонская полиция.

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