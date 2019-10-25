Тело пропавшего летом в Таллинне финна до сих пор находится в Эстонии: официально он так и не опознан

Cлучай с Патриком Стефаниусом является примером того, как могут затянуться идентификация скончавшегося за границей финского гражданина и установление причин его смерти, пишет издание.

Нынешней осенью на судне компании Tallink Silja Europa произошло уже три трагических смерти: в прошлое воскресенье на борту суда погибли два молодых жителя Финляндии, 21 и 25 лет, но, по данным полиции, между смертями нет никакой связи. Они не знали друг друга и не проводили время в одной и той же группе на борту.

Расследование также ведется по делу об исчезновении родившегося в Финляндии Патрика Стефаниуса, который в августе пропал с судна Silja Europa. 21-летнего Стефаниуса в последний раз видели в ночном клубе на судне утром 17 августа. Его знакомые заметили его исчезновение только по пути в Хельсинки. Впоследствии записи собственных камер наблюдения судна подтвердили, что Стефаниус упал с палубы в море.

Ни эстонская ни финская полиция официально не сообщали об обнаружении тела Стефаниуса, хотя в порту Таллинна было найдено тело человека, подходящего под описание Стефаниуса.

Для опознания тела Департамент полиции и погранохраны дважды проводил ДНК-тесты. Пресс-секретарь департамента Анника Максимов сказала, что тело все еще находится в Эстонии.