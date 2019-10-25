Пт, 25.10.2019
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Полицейский вертолет нашел заблудившегося на болоте пожилого мужчину

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ФОТО: Eero Vabamägi

Вертолет Департамента полиции и погранохраны нашел заблудившегося на болоте в Тартумаа пожилого мужчину, который уже строил шалаш для ночевки.

В четверг вечером в полицию поступило сообщение, что на болоте Лаэва в Тартумаа заблудился 71-летний мужчина. Об этом сообщила Лыунаская префектура на своей странице в Facebook.

Сопровождавшая мужчину дочь позвонила в центр тревоги, когда отец не явился на место встречи.

Для поисков мужчины использовали служебную собаку и дрон, вертолет авиаподразделения прочесал территорию. Экипаж вертолета обнаружил мужчину с помощью тепловизора, его подняли на борт вертолета и вывезли с болота.

Лыунаская префектура отметила, что, хотя мужчина и заблудился на болоте, он не стал падать духом. Когда его нашли, он как раз строил шалаш из веток. Мужчина планировал провести ночь в лесу, а затем при свете дня искать дорогу домой.

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