Полицейский вертолет нашел заблудившегося на болоте пожилого мужчину

Вертолет Департамента полиции и погранохраны нашел заблудившегося на болоте в Тартумаа пожилого мужчину, который уже строил шалаш для ночевки.
В четверг вечером в полицию поступило сообщение, что на болоте Лаэва в Тартумаа заблудился 71-летний мужчина. Об этом сообщила Лыунаская префектура на своей странице в Facebook.
Сопровождавшая мужчину дочь позвонила в центр тревоги, когда отец не явился на место встречи.
Для поисков мужчины использовали служебную собаку и дрон, вертолет авиаподразделения прочесал территорию. Экипаж вертолета обнаружил мужчину с помощью тепловизора, его подняли на борт вертолета и вывезли с болота.
Лыунаская префектура отметила, что, хотя мужчина и заблудился на болоте, он не стал падать духом. Когда его нашли, он как раз строил шалаш из веток. Мужчина планировал провести ночь в лесу, а затем при свете дня искать дорогу домой.