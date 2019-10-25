Полицейский вертолет нашел заблудившегося на болоте пожилого мужчину

В четверг вечером в полицию поступило сообщение, что на болоте Лаэва в Тартумаа заблудился 71-летний мужчина. Об этом сообщила Лыунаская префектура на своей странице в Facebook.

Сопровождавшая мужчину дочь позвонила в центр тревоги, когда отец не явился на место встречи.

Для поисков мужчины использовали служебную собаку и дрон, вертолет авиаподразделения прочесал территорию. Экипаж вертолета обнаружил мужчину с помощью тепловизора, его подняли на борт вертолета и вывезли с болота.