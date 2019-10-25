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Волость Раэ продала компании IKEA за 2 млн евро землю под строительство магазина

27.08.2019, Tallinn Rootsi mööblifirma IKEA avamiseelne meediapäev Tallinnas avatavas väljastuspunktis ning näidistesaalis, On 29th of August IKEA will open first Estonian webshop, where can find over 8000 high quality functional home furnishing products.

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Волость Раэ продает недвижимость в Пыллувялья шведской мебельной компании IKEA за 2 миллиона евро. Одобренная волостным собранием на прошлой неделе сделка к настоящему времени заверена и ноатриально, пишет Postimees.

Площадь участка в Пыллувялья - 20,73 гектара. Покупатель обязуется, согласно условиям договора, построить на этой территории магазин площадью не менее 25 000 квадратных метров.

Представители IKEA выбрали недвижимость Пыллувялья в селе Курна, пообещав построить новый съезд с окружной дороги, а такде внутренние круговые и коллекторные дороги. Волость и Департамент шоссейных дорог это устроило, переговоры продолжились», - сказал помощник волостного старейшины Прийт Пылдмяэ в начале октября изданию Harju Elu.

В августе этого года IKEA открыла в Эстонии интернет-магазин и пункт выдачи с выставочным залом. Эстония является первой страной в мире, где IKEA открыла интернет-магазин до открытия физического магазина. Пункт выдачи открыт в Таллинне, по адресу: Петербургское шоссе, 66.

В настоящее время 420 магазинов IKEA действуют более чем 50 странах, два из них - в странах Балтии : один в Латвии и один в Литве.

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