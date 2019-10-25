Волость Раэ продала компании IKEA за 2 млн евро землю под строительство магазина

Площадь участка в Пыллувялья - 20,73 гектара. Покупатель обязуется, согласно условиям договора, построить на этой территории магазин площадью не менее 25 000 квадратных метров.

Представители IKEA выбрали недвижимость Пыллувялья в селе Курна, пообещав построить новый съезд с окружной дороги, а такде внутренние круговые и коллекторные дороги. Волость и Департамент шоссейных дорог это устроило, переговоры продолжились», - сказал помощник волостного старейшины Прийт Пылдмяэ в начале октября изданию Harju Elu.

В августе этого года IKEA открыла в Эстонии интернет-магазин и пункт выдачи с выставочным залом. Эстония является первой страной в мире, где IKEA открыла интернет-магазин до открытия физического магазина. Пункт выдачи открыт в Таллинне, по адресу: Петербургское шоссе, 66.