Пт, 25.10.2019
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  • У приехавшей в Эстонию из России женщины нашли около 23 000 контрабандных сигарет

У приехавшей в Эстонию из России женщины нашли около 23 000 контрабандных сигарет

Salasuitsud.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Таможенники обнаружили в автомобиле приехавшей в Эстонию из России женщины около 23 000 контрабандных сигарет.

В четверг через погранпункт Нарва-1 из России в Эстонию приехала гражданка России 1980 года рождения, передала Идаская префектура.

Сотрудники налогово-таможенного департамента обнаружили в ее легковом автомобиле Renault с российским регистрационным знаком 22 780 сигарет.

Женщине назначили штраф, ее визу аннулировали, ей запретили въезд в страну и ее вместе с автомобилем вернули в Россию.

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