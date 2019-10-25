У приехавшей в Эстонию из России женщины нашли около 23 000 контрабандных сигарет

Таможенники обнаружили в автомобиле приехавшей в Эстонию из России женщины около 23 000 контрабандных сигарет.
В четверг через погранпункт Нарва-1 из России в Эстонию приехала гражданка России 1980 года рождения, передала Идаская префектура.
Сотрудники налогово-таможенного департамента обнаружили в ее легковом автомобиле Renault с российским регистрационным знаком 22 780 сигарет.
Женщине назначили штраф, ее визу аннулировали, ей запретили въезд в страну и ее вместе с автомобилем вернули в Россию.