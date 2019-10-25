Слухи: Norwegian Air закупит 40 самолетов SSJ российского производства

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), уступая только Ryanair и EasyJet.

Скандинавский авиаперевозчик владеет одним из самых молодых парков воздушных судов в мире — у Norwegian Air 170 лайнеров Boeing 737 и Boeing 787 Dreamliners. Компания также заказала 18 Boeing 737 MAX, но до сих пор не получила их, так как в марте 2019 года Boeing прекратил поставки, после того как два самолета этой модели потерпели крушение.

После того, как в московском аэропорту Шереметьево 5 мая потерпел крушение самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, в результате чего погиб 41 человек из 78 находившихся на борту, участились разговоры о том, что зарубежные авиакомпании в массвом порядке отказываются от SSJ.

Так, Brussels Airlines весной 2018 года рассказывала, что ей пришлось отменить 92 рейса за 22 дня из-за поломок российских самолетов. В феврале от SSJ-100 отказалась CityJet. Покупатели жалуются не только на поломки, но и на то, что поставщик не наладил систему обслуживания. Из-за этого SSJ-100 долго не ремонтируются и простаивают. Кроме того, для ремонта зачастую не хватает запчастей.