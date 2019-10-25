Tallinna Vesi готовится к дыре в 10 миллионов евро

Финансовые результаты Tallinna Vesi продемонстрировали рост, но акционеров интересует одно: как понижение тарифов на воду повлияет на дивиденды компании, пишет DV.ee.
Инвесторы остались довольны результатами третьего квартала Tallinna Vesi - в пятницу акции компании выросли на 0,5 процента до 11,1 евро.
Старший аналитик LHV Сандер Данил считает результаты ожидаемыми. «Прибыль немного выше, чем ожидалось, - сказал он. - В то же время, мне кажется, что внимание инвесторов сейчас приковано к ожидаемому влиянию новых тарифов».
Однако он отметил, что несмотря на падение цен на воду в Таллине, Tallinna Vesi, по его оценке, остается привлекательной дивидендной акцией.