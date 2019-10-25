Tallinna Vesi готовится к дыре в 10 миллионов евро

Старший аналитик LHV Сандер Данил считает результаты ожидаемыми. «Прибыль немного выше, чем ожидалось, - сказал он. - В то же время, мне кажется, что внимание инвесторов сейчас приковано к ожидаемому влиянию новых тарифов».