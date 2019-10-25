Основатель Amazon потерял статус самого богатого человека мира

Отмечается, что в отчете Amazon сообщил о снижении операционного дохода до 3,2 млрд lдолларов с 3,7 млрд долларов за тот же период 2018-го. После выхода отчета компании акции Amazon на торгах подешевели на 7%.

В результате, состояние Безоса по рейтингу Forbes, который обновляется в режиме реального времени, сократились до 103,9 млрд долларов.

Таким образом, он уступил первое место соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу – его состояние оценивается в 105,7 млрд долларов.

“Но сокращение состояния руководителя Amazon полностью не полностью связано со снижением акций компании. Безос передал четверть своей доли в Amazon своей бывшей жене Маккензи Безос после развода. Состояние Маккензи оценивается в 32,7 млрд долларов, она входит в двадцатку самых богатых людей мира”, – пишет издание.