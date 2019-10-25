Основатель Amazon потерял статус самого богатого человека мира

Основатель компании Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира после того, как компания в отчете за третий квартал 2019 года указала о снижении операционного дохода.
Отмечается, что в отчете Amazon сообщил о снижении операционного дохода до 3,2 млрд lдолларов с 3,7 млрд долларов за тот же период 2018-го. После выхода отчета компании акции Amazon на торгах подешевели на 7%.
В результате, состояние Безоса по рейтингу Forbes, который обновляется в режиме реального времени, сократились до 103,9 млрд долларов.
Таким образом, он уступил первое место соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу – его состояние оценивается в 105,7 млрд долларов.
“Но сокращение состояния руководителя Amazon полностью не полностью связано со снижением акций компании. Безос передал четверть своей доли в Amazon своей бывшей жене Маккензи Безос после развода. Состояние Маккензи оценивается в 32,7 млрд долларов, она входит в двадцатку самых богатых людей мира”, – пишет издание.
Ранее сообщалось, что согласно рейтингу 400 самых богатых американцев журнала Forbes, основатель компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавляет рейтинг богатых жителей США. Состояние Безоса насчитывает 114 млрд долларов.