Сб, 26.10.2019
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Медведева упала на тройном лутце в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada, победила японка Рикa Кихира

Евгения Медведева упала на тройном лутце в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.

ФОТО: Paul Chiasson/The Canadian Press/PA Images

В Канаде стартовал второй этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

Японская фигуристка Рика Кихира выиграла короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, россиянка Александра Трусова – 3-я. 

Евгения Медведева упала на тройном лутце в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada. 

Каскад из тройного флипа и тройного тулупа спортсменка исполнила чисто, на двойном акселе допустила степ-аут. 

Гран-при по фигурному катанию Skate Canada

Женщины

Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 81,35

2. Ю Ен (Южная Корея) – 78,22

3. Александра Трусова (Россия) – 74,40

4. Брэди Теннелл (США) – 72,92

5. Габриэль Дэйлман (Канада) – 63,94

6. Евгения Медведева (Россия) – 62,89

7. Серафима Саханович (Россия) – 62,63

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