Медведева упала на тройном лутце в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada, победила японка Рикa Кихира

В Канаде стартовал второй этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.
Японская фигуристка Рика Кихира выиграла короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, россиянка Александра Трусова – 3-я.
Евгения Медведева упала на тройном лутце в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.
Каскад из тройного флипа и тройного тулупа спортсменка исполнила чисто, на двойном акселе допустила степ-аут.
Гран-при по фигурному катанию Skate Canada
Женщины
Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) – 81,35
2. Ю Ен (Южная Корея) – 78,22
3. Александра Трусова (Россия) – 74,40
4. Брэди Теннелл (США) – 72,92
5. Габриэль Дэйлман (Канада) – 63,94
6. Евгения Медведева (Россия) – 62,89
7. Серафима Саханович (Россия) – 62,63