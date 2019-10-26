При покупке платяного шкафа обнаружилась забавная аномалия

Покупательница из английского города Нортгемптон от души повеселилась, сделала фотографии чудо-шкафа и выложила их в социальные сети. Присмотритесь к снимкам и обратите внимание, где находятся ручки шкафа. По мнению Хелен, такая конструкция не следует ни одному закону логики.