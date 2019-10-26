Орудует вор? Подозрительный мужчина привлек внимание жителя Таллинна

Это мужчина 50-60 лет в обычной темно-синей одежде, который везет за собой сумку на колесиках, которая напоминает внешне сумку почтальонов Omniva, но на ней нет логотипа ни Omniva, ни Eesti Post.

Как утверждает читатель, данный человек обшаривает почтовые ящики людей. По словам жителя Нымме, за последние два месяца у него пропали минимум четыре посылки, что не выглядит как совпадение.

По словам представительницы управы района Нымме Лийзы Салак, в управу с данной жалобой никто не обращался. Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв подтвердил, что к ним с этой проблемой обращался один клиент, которому порекомендовали связаться с полицией. «Со своей стороны напоминаем клиентам, что почтовый ящик должен закрываться и отверстие ящика должно быть достаточно большим, чтобы туда пролезли газета и небольшая посылка, но не такое, чтобы рука постороннего человека могла дотянуться до посылки», - говорит Кайв, отметив, что в случае зарегистрированных посылок Omniva может отследить, была ли выдана посылка получателю. «Для этого просим клиента вместе с номером посылки обратиться в наш отдел обслуживания клиентов», - сказал он.

Также Кайв заверил, что ни один сотрудник Eesti Post, работающий в районе Нымме, не подходит под данное описание, то есть местный житель не мог случайно принять почтальона за частное лицо.