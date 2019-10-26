Зачем вам Dormeo? Спасайте свой матрас!

Стоимость обычного матраса невелика, в отличие от матрасов Dormeo, от рекламы которых все уже чешутся. Однако все матрасы имеют обыкновение изнашиваться. Как продлить им жизнь?
О том, что матрас необходимо чистить пылесосом, знают многие. Но мало кто знает: чтобы матрас служил дольше, его надо регулярно, лучше раз в неделю, переворачивать так, чтобы часть, которая находится в изголовье, оказывалась в ногах.
Если переворачивать матрас раз в неделю кажется вам чрезмерным, имейте хотя бы в виду, что производители советуют делать это, как минимум, каждые три-четыре месяца.
Это простое движение увеличит срок службы вашего матраса по крайней мере на пару лет, считает Postimees.