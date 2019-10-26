Сб, 26.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
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Не проспите выгодное предложение: бокс рядного дома продается со всей обстановкой
Смотрите фото!

ФОТО: City24

Бокс рядного дом с энергосбережением класса B ждет новых хозяев, пишет Postimees.

Отличное жилье: бокс рядного дома площадью 115,1 м2 продается со всей мебелью и дизайнерскими элементами. Дом построен в 2019 году. 

ФОТО: City24

На первом этаже находятся: гостиная с открытой кухней, прихожая, гардеробная, душевая с парилкой, туалет и кладовка. На втором этаже - четыре спальни и ванная с туалетом.  

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на соответствующей странице портала недвижимости City24

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