Не проспите выгодное предложение: бокс рядного дома продается со всей обстановкой

Отличное жилье: бокс рядного дома площадью 115,1 м2 продается со всей мебелью и дизайнерскими элементами. Дом построен в 2019 году.

На первом этаже находятся: гостиная с открытой кухней, прихожая, гардеробная, душевая с парилкой, туалет и кладовка. На втором этаже - четыре спальни и ванная с туалетом.