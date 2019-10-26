ОБЗОР: Сколько электромобилей и каких марок колесит по дорогам Эстонии

После того, как государство в 2014 году прекратило дотировать покупку электромобилей, их продажи существенно снизились. Например, в прошлом году, согласно статистике Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей AMTEL, было продано только 84 новых электромобиля, тогда как общий объем продаж автомобилей превысил отметку в 25 000. Для сравнения, новых автомобилей с газовым двигателем (CNG и LPG) было продано 172.

Самым популярным электромобилем в Эстонии по-прежнему остается Mitsubishi i-Miev, который используется в основном людьми, работающими в сфере социального обеспечения и в местных самоуправлениях. В настоящее время их зарегистрировано 537. Следующим по популярности идет Nissan, с 504 автомобилями Leaf различной мощности.

Дальше картина становится более пестрой, но остальные бренды сильно отстают от Mitsubishi и Nissan: Tesla Model S (71), Volkswagen UP! (40), BMW I3 (25) и Renault Zoe (17). Полная таблица ниже.

К некоторому оживлению на рынке электромобилей может привести вступающий вскоре в силу закон, по которому покупка электромобиля будет субсидироваться со стороны государства суммой в 5000 евро. Частное лицо может подать заявку на субсидию на покупку одного автомобиля, а предприниматель - на 15 автомобилей. Учитывая, что стоимость проекта составляет 1,2 млн евро, ожидается, что в его рамках будет куплено 240 электромобилей.

Целью такой поддержки является сокращение выбросов CO2 и других загрязняющих веществ транспортом Эстонии и содействие использованию альтернативных видов топлива для снижения зависимости от ископаемых видов топлива.

Не выделяются обилием электромобилей и соседние с Эстонией страны. В Латвии, например, зарегистрировано всего 500 электромобилей. В Финляндии надеются, что к концу года будет достигнута отметка в 5000 электромобилей. Примером для других можно считать Норвегию, где зарегистрировано около 70 000 электромобилей. Это делает ее первой в мире по показателям на душу населения. Они активно инвестируют в новые технологии с 1990-х годов и субсидируют электромобили на национальном уровне.

В дополнение к государственным субсидиям, крупные автопроизводители также тратят немало времени и денег на то, чтобы создать новые, более экологичные машины, с которыми им предстоит выйти на рынок после 2020 года, когда правила для двигателей внутреннего сгорания будут еще сильнее ужесточены.

В частности, ожидается запуск так называемого первого народного электромобиля Tesla Model 3, цена которого должна быть значительно более доступной для потребителя. Автопроизводители старой школы также идут в ногу с новыми тенденциями. Например, BMW планирует выпустить с 2023 по 2025 год в общей сложности 25 новых электрических или гибридных моделей. Самый же амбициозный план вынашивает Volkswagen: 50 новых моделей электромобилей в течение следующих шести лет.

Генеральный директор AMTEL Арно Силлат заявил, что прорыв электромобилей в Эстонии, скорее всего, произойдет в 2021 году.