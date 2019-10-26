Фото и видео: в России в кафе прогремел взрыв

Как сообщили в МЧС, посетителей в этот момент в кафе еще не было, внутри находился только персонал. Пострадали 12 человек, семь из них, в том числе 17-летний подросток, который получил 15% ожогов тела, были экстренно госпитализированы. У всех у них контузия, ожоги и травмы. Одна девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации - у нее более 40% ожогов тела, сообщает "Байкал-Daily". Пятеро пострадавших работников кафе отказались от госпитализации.

По предварительным данным, сотрудники кафе пришли на работу около восьми часов утра. Начав готовить пищу к открытию заведения, они почувствовали запах газа на кухне. Однако специализированные газовые службы никто не вызвал, работники решили самостоятельно устранить утечку газа из газового баллона, чего им не удалось. Когда концентрация газа на кухне достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и последовал взрыв.

Сегодня в 8.41 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании в кафе по улице Ленина в г.Улан-Удэ

Через две минуты на место прибыли пожарные. На момент их прибытия в здании уже произошел хлопок бытового газа. Посетителей не было.https://t.co/PceOrhGNSD pic.twitter.com/ieaHbWTtxB — ВЕСТИ-БУРЯТИЯ (@burgtrk) 26 октября 2019 г.

Как рассказала РЕН ТВ одна из очевидцев произошедшего, которая обычно завтракает в этом кафе, в момент взрыва она только подходила к "Этно кафе": "Просто такой мощный взрыв, мощный хлопок. И я вижу, выбегают две девушки. У одной порвана футболка вплоть до лифчика. Все лицо в крови. Она выбегает, орет, стонет от боли".

Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии начало доследственную проверку по факту взрыва в Ethno Cafe. Изымается документация, связанная с обеспечением техники безопасности в заведении общественного питания. Территория оцеплена.