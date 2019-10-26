Покупатель квартиры в темноте не заметил, что в ней кишат тараканы

В Сызрани Самарской области мужчина приобрел кишащую тараканами квартиру, поскольку перед покупкой осматривал помещение только вечером и не заметил насекомых в темноте, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «КТВ-Луч».
Покупатель, которого зовут Кирилл, хотел приобрести квартиру в многоэтажном доме. Продавец действовал через агентство недвижимости, агент устраивал просмотры квартиры исключительно по вечерам. Кирилл рассказал изданию, что в помещении не было нормального освещения, поэтому насекомых он не видел.
Только после заключения сделки мужчина обнаружил в своем новом жилище множество тараканов. «Гнезда у них везде: на кухне, в туалете... Я думал, что такого давно уже нет! Оказывается, есть», — пожаловался Кирилл.
Он планирует предать ситуацию огласке, поскольку его семье с маленькими детьми пора въезжать в квартиру, а локальная дезинсекция не помогла, для выведения насекомых нужно обрабатывать весь дом. Соседи на общедомовую обработку пока согласия не дали.