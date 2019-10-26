Покупатель квартиры в темноте не заметил, что в ней кишат тараканы

Покупатель, которого зовут Кирилл, хотел приобрести квартиру в многоэтажном доме. Продавец действовал через агентство недвижимости, агент устраивал просмотры квартиры исключительно по вечерам. Кирилл рассказал изданию, что в помещении не было нормального освещения, поэтому насекомых он не видел.

Только после заключения сделки мужчина обнаружил в своем новом жилище множество тараканов. «Гнезда у них везде: на кухне, в туалете... Я думал, что такого давно уже нет! Оказывается, есть», — пожаловался Кирилл.